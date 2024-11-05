Bengü boşandıktan sonra ilk konserini verdi! Manidar paylaşım geldi

05 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 14:22

Selim Selimoğlu'ndan boşanan şarkıcı Bengü, ayrılık sonrası ilk konserini İzmir'de verdi. Ayrılık acısını ailesinin yanında atlatan Bengü'den manidar paylaşım geldi.

Şarkıcı Bengü, 6 senelik evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. 2 çocuğunun velayetini de alan Bengü, ayrılık sonrası ilk konserini İzmir'de verdi. Selim Selimoğlu ile ayrılık nedenlerinden biri de olarak Bengü'nün ailesine olan düşkünlüğü gösterilmişti. Konserinden de paylaşım yapan Bengü'den manidar paylaşım geldi.

BENGÜ'DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Bengü, dün boşandıktan sonra ilk kez sahne aldı. Doğup büyüdüğü İzmir'de sahne alan Bengü, sosyal medya hesabından konser görüntülerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Boşanma kararında Bengü'nün sık sık ailesinin yanına İzmir'e gitmesi ve eşini İstanbul'da bırakmasının da etkili olduğu iddia edilmişti.

Müge Dağıstanlı, Bengü ve Selim Selimoğlu'nun boşanma nedeni hakkında konuşarak, 'Bengü ailesine çok düşkün. İzmir Çeşme'de yazlıkları var. Çocuklarını alıp yazlığa gidiyor tatile gidiyor ama görüntülerde hiç Selim Selimoğlu yok. 1,5 yıl önce duyduk... Bu iddiayı Bengü kapattı. 'Her ailede tatsızlıklar olabilir, yenebileceğimizi düşünüyoruz' dedi." diyerek çift arasında uzun süredir devam eden sorunların olduğunu belirtti.