Buse Terim'in son görüntüsü korkuttu! 10 yıllık evliliği yeni bitmişti

16 May 2024 17:34 - Güncelleme : 16 May 2024 17:34

2014 yılında evlendiği Volkan Bahçekapılı ile geçtiğimiz aylarda boşanan Buse Terim, son sosyal medya paylaşımlarıyla bir hayli zayıfladığı gözlemdi. Sık sık spor yaptığı anları paylaşan Terim, uyguladığı diyet programından bahsetti.

BUSE TERİM BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

İkinci kızını dünyaya getirdikten kısa bir süre sonra bir hayli zayıflayan Buse Terim, uyguladığı diyeti "Evet, her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum. İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası),bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum." sözleriyle duyurdu.