Çağla Şıkel oğluyla kavgasını anlattı: "Kapıları kırdım, cinnet geçirdim"

22 Ekim 2024 20:51 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 20:59

Manken ve sunucu Çağla Şıkel büyük oğlu Kuzey ile yaşadığı tartışmayı ilk kez anlattı. Kuzey'in ergenlik dönemlerinde çok zor anlar yaşadığını anlatan Şıkel, bir kavgasında elini kırdığını söyledi.

Emre Altuğ​ ile evliliğinden iki oğlu olan Çağla Şıkel​ anneliğinde en zorlandığı anları anlattı. Büyük oğlu Kuzey​ ile ergenlik dönemi gerilimlerini anlatan Çağla Şıkel, cinnet geçirip kapı kırdığını söyledi. Çağla Şıkel, katıldığı NTV programında büyük oğlu ile olan ergenlik anılarını şu şekilde aktardı:

"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım"



"BİR ERGENLE İNATLAŞMA DEMİŞLERDİ"

Şıkel, sözlerine "Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" diye devam etti.