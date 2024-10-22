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Çağla Şıkel oğluyla kavgasını anlattı: "Kapıları kırdım, cinnet geçirdim"

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 20:51 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 20:59
Çağla Şıkel oğluyla kavgasını anlattı: &quot;Kapıları kırdım, cinnet geçirdim&quot;

Manken ve sunucu Çağla Şıkel büyük oğlu Kuzey ile yaşadığı tartışmayı ilk kez anlattı. Kuzey'in ergenlik dönemlerinde çok zor anlar yaşadığını anlatan Şıkel, bir kavgasında elini kırdığını söyledi.

Emre Altuğ​ ile evliliğinden iki oğlu olan Çağla Şıkel​ anneliğinde en zorlandığı anları anlattı. Büyük oğlu Kuzey​ ile ergenlik dönemi gerilimlerini anlatan Çağla Şıkel, cinnet geçirip kapı kırdığını söyledi. Çağla Şıkel, katıldığı NTV programında büyük oğlu ile olan ergenlik anılarını şu şekilde aktardı:

"Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım"

Çağla Şıkel oğluyla kavgasını anlattı: "Kapıları kırdım, cinnet geçirdim" - 1. Resim
 "BİR ERGENLE İNATLAŞMA DEMİŞLERDİ"

Şıkel, sözlerine "Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak" diye devam etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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