Çağlar Ertuğrul'un lüks saati olay oldu! Servet değerindeki aksesuarın fiyatı dudak uçuklattı

Yakışıklılığı ve oyunculuk kariyerindeki üstün performansıyla tanınan Çağlar Ertuğrul, bu kez lüks saatiyle adeta olay oldu. Kariyeri boyunca rol aldığı projelerde sergilediği performansla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ünlü oyuncu, magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha çok oyunculuğuyla konuşulan Çağlar Ertuğrul'un yemek yerken çekilen fotoğrafta bileğindeki aksesuar dikkat çekti. Zaman zaman özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminde yerini alan ünlü oyuncunun bileğinde servet taşıdığı ortaya çıktı. Son dönemde Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinde 'Kadir Tunalı' karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul'un servet değerindeki aksesuarının fiyatı dudak uçuklattı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL LÜKS SAATİYLE GÜNDEM OLDU!

Televizyon, sinema ve dijital platformlarda birçok başarılı projeye imza atan Çağlar Ertuğrul, bu kez oyunculuk performansıyla değil, lüks saatiyle magazin gündemine oturdu. Ünlü oyuncunun günlük hayattan çekilen bir fotoğrafında servet değerindeki saatini gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun, bir restoranda yemek yerken çekilen karede, odak saate çevrildi.

Rol aldığı dizilerde başarılı performansıyla ve yakışıklılığıyla sık sık adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul, lüks saatiyle olay oldu. Ertuğrul'un, yemek yerken çekilen fotoğrafında bileğindeki aksesuar takipçilerinin dikkatini çekti. Oldukça sıradan gözüken fotoğraf karesinde servet yattığı ortaya çıktı. Aksiyondan romantik komediye kadar farklı rollerde izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan 'Çirkin' dizisiyle kamera karşısına geçti.

Çirkin dizisinde rol aldığı 'Kadir Tunalı' karakteriyle izleyiciden tam not alan Çağlar Ertuğrul'un projenin final kararı almasıyla yakın zamanda ekranlara veda edeceği öğrenildi. Oyunculuk kariyeri boyunca sayısız dizi ve film projesine imza atan Ertuğrul, günlük hayatından çekilen bir fotoğrafıyla magazin gündemine bomba gibi oturdu. Ünlü oyuncunun kendisinden çok saati büyük ilgi gördü.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!

Bir mekanda yemek yerken görüntülenen Çağlar Ertuğrul'un kendisinden çok saati konuşuldu. Gözlükleri ve lacivert üstüyle yemek masasında görüntülenen ünlü oyuncunun, paylaşılan fotoğrafta aksesuarının Audemars Piguet marka olduğu öğrenildi. Başarılı oyunculuğu ve sempatik kişiliğiyle televizyon dünyasının sevilen erkek oyuncuları arasında yer alan Ertuğrul'un kolundaki metal kasa saatin 2 milyon 200 bin TL değerinde olduğu iddia edildi.

Audemars Piguet markasının Royal Oak Chronograph serisine ait olduğu söylenen lüks saat, sekizgen çerçevesi, çelik kasası ve birden fazla küçük göstergeye sahip kadranıyla dikkat çekti. 2 milyon 200 bin TL değerinde olduğu öne sürülen saatin kesin bir fiyat karşılığı bulunmuyor. Son zamanlarda ekranlarda başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Ertuğrul, şimdilerde magazin gündeminde servet değerindeki saatiyle konuşuluyor.