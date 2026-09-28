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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:28

Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson, milli maçlar nedeniyle verilen arayı ailesiyle birlikte Marmaris'te geçirdi. Eşi ve üç çocuğuyla lüks bir tatil yapan Brezilyalı file bekçisinin üç günlük kaçamağının faturası ise dikkat çekti. Ederson, konaklama ve ulaşım masraflarıyla birlikte yaklaşık 3 milyon TL harcadı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:28

Lüks yaşam tarzıyla bilinen Ederson, Dalaman Havalimanı'ndan konaklayacağı otele özel helikopterle geçti. Ailesiyle birlikte 'in lüks otellerinden birinde kalan futbolcunun yalnızca konaklama için gecelik yaklaşık 13 bin Euro ödediği belirtildi. Böylece yıldız kalecinin tatil masrafı günlük yaklaşık 1 milyon TL'yi buldu.

FENERBAHÇELİ EDERSON'UN MARMARİS TATİLİ SERVETE MAL OLDU 

'un lüks tatil tercihi ilk kez Marmaris'le sınırlı değil. Ünlü futbolcu daha önce ailesiyle birlikte , Antalya ve Kapadokya gibi Türkiye'nin farklı turizm merkezlerini de ziyaret etmişti.

Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı

Milli maçlar nedeniyle verilen arayı değerlendirmek isteyen Ederson, bu kez rotasını Marmaris'e çevirdi. Eşi ve üç çocuğuyla seyahat eden futbolcu, Dalaman Havalimanı'na uçakla geldikten sonra oteline özel helikopterle geçti.

Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı

Bu tercih, tatilin ulaşım maliyetini de oldukça yükseltti. Ederson'un ailesiyle birlikte konforundan ödün vermeden tatil yapmak istediği görüldü.

Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı

GECELİĞİ 13 BİN EURO

Ederson ve ailesinin Marmaris'teki konaklama tercihi de dikkat çekti. Ailenin kaldığı lüks otelin gecelik fiyatının 13 bin Euro olduğu aktarıldı.

Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı

Yaklaşık 730 bin TL'ye denk gelen bu rakam, üç günlük konaklamanın maliyetini tek başına oldukça yüksek bir seviyeye taşıdı. Özel helikopter ve diğer tatil giderleri de eklendiğinde toplam harcamanın yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı

YILLIK GELİRİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Ederson'un tatil harcamaları, futbolcunun 'den elde ettiği yıllık kazancı da yeniden gündeme getirdi. Brezilyalı kalecinin sarı-lacivertli kulüpten yılda 11 milyon Euro kazandığı ifade ediliyor.

Fenerbahçeli Ederson'un Marmaris tatili servete mal oldu! 3 günde harcadığı para dudak uçuklattı

Yaklaşık 616 milyon TL'lik yıllık geliri olduğu belirtilen Ederson, üç günlük Marmaris tatilinde yaklaşık 3 milyon TL harcamış oldu. Böylece yıldız futbolcunun tatilde geçirdiği her gün için yaklaşık 1 milyon TL harcadığı hesaplandı.

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#fenerbahçe
#bodrum
#Marmaris
#Ederson
#Dalaman Havalimanı
#Magazin
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