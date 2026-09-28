Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı

Yalnızca futbol kariyeriyle değil, zaman zaman aşk hayatı ve özel yaşantısıyla da gündemden düşmeyen yıldız futbolcu Lucas Torreira, bu kez sürpriz yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'da top koşturan Uruguaylı futbolcu yeşil sahalardaki başarısıyla değil, yeni gelir kapısıyla adından söz ettirdi. Sık sık magazin gündeminde yerini alan yıldız futbolcunun, İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Etiler'de ünlü bir mekana ortak olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın sevilen yıldızının, sürpriz yatırım için ödediği bedel ise dudakları uçuklattı.

GALATASARAY'IN YILDIZI LUCAS TORREİRA TİCARETE ATILDI!

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de top koşturan yıldız futbolcu Lucas Torreira, futbol kariyeri, mücadeleci yapısı ve yüksek tempolu performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özel hayatı ve aşk yaşantısıyla magazin gündeminde sık sık yerini alan Torreira, bu kez yeşil sahalardaki güçlü performansıyla değil, ticaret hamlesiyle adından söz ettirdi.

Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Lucas Torreira, Türkiye'deki hayatına da uyum sağladı. Saha içi mücadelesiyle Süper Lig'in en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Uruguaylı yıldızın yeni gelir kapısı belli oldu. Futbol kariyerinin yanı sıra ticarete adım atan ünlü futbolcu, İstanbul'un prestijli noktalarından birini seçti.

Yeşil sahalardaki üstün başarısını finansal yatırımlarla taçlandırmak isteyen tecrübeli orta saha oyuncusu, ticarete adım attı. Lucas Torreira, futbolun yanı sıra iş hayatını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; yıldız futbolcu, İstanbul Etiler'de yer alan ve ünlü isimlerin de sıklıkla tercih ettiği tanınmış bir restorana ortak oldu.

SÜRPRİZ YATIRIMIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI!

Lucas Torreira'nın ortağı olduğu restoranı daha önce müşterisi olarak sık sık ziyaret ettiği ve yemeklerini çok beğendiği öğrenildi. Etiler'de bulunan mekanın yüzde 49'luk hissesini devralan Torreira'nın, bu satın alma için yaklaşık 20 milyon TL ödediği öne sürüldü. Magazin dünyasında aşk yaşantısı ve özel hayatıyla zaman zaman yerini alan Torreira, bu kez sürpriz yatırımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, daha önce sadece müşteri olarak gittiği popüler mekana bundan sonraki süreçte yüzde 49'luk hissedar olarak adım atacağı duyuruldu. Yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ile bağlarını güçlendiren ünlü futbolcunun, yaz aylarının tadını çıkarmak ve geleceğe yatırım yapmak adına Bodrum'dan tam 235 milyon TL değerinde ultra lüks bir villa satın aldığı iddia edilmişti.

Lucas Torreira'nın Bodrum'un en prestijli bölgelerinden birinde yer alan bu yeni eviyle Türkiye'nin en seçkin ve önde gelen ailelerine de komşu olduğu gelen bilgiler arasında yer almıştı. Şimdilerde Etiler'deki bir restoranın yüzde 49'luk hissesini alabilmek için 20 milyon TL ödediği iddia edilen yıldız futbolcunun yatırım bedeli dudak uçuklatırken, yeni mesleği de duyanları şaşırttı.