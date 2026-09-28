Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:35

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı

Galatasaray'da top koşturan yıldız futbolcu Lucas Torreira, bu kez yeşil sahalardaki başarısıyla değil, sürpriz yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. Uruguaylı futbolcunun, İstanbul'un gözde semtlerinden biri olan Etiler'de ünlü bir mekana ortak olduğu iddia edildi. Sık sık magazin gündeminde yerini alan yıldız futbolcunun, bu ortaklık için gözden çıkardığı miktar ise dudakları uçuklattı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:35

Yalnızca futbol kariyeriyle değil, zaman zaman aşk hayatı ve özel yaşantısıyla da gündemden düşmeyen yıldız futbolcu , bu kez sürpriz yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. 'da top koşturan Uruguaylı futbolcu yeşil sahalardaki başarısıyla değil, yeni gelir kapısıyla adından söz ettirdi. Sık sık magazin gündeminde yerini alan yıldız futbolcunun, 'un gözde semtlerinden biri olan Etiler'de ünlü bir mekana ortak olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın sevilen yıldızının, sürpriz yatırım için ödediği bedel ise dudakları uçuklattı.

GALATASARAY'IN YILDIZI LUCAS TORREİRA TİCARETE ATILDI!

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de top koşturan yıldız futbolcu Lucas Torreira, futbol kariyeri, mücadeleci yapısı ve yüksek tempolu performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özel hayatı ve aşk yaşantısıyla magazin gündeminde sık sık yerini alan Torreira, bu kez yeşil sahalardaki güçlü performansıyla değil, ticaret hamlesiyle adından söz ettirdi.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı

Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Lucas Torreira, Türkiye'deki hayatına da uyum sağladı. Saha içi mücadelesiyle Süper Lig'in en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Uruguaylı yıldızın yeni gelir kapısı belli oldu. Futbol kariyerinin yanı sıra ticarete adım atan ünlü futbolcu, İstanbul'un prestijli noktalarından birini seçti.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı

Yeşil sahalardaki üstün başarısını finansal yatırımlarla taçlandırmak isteyen tecrübeli orta saha oyuncusu, ticarete adım attı. Lucas Torreira, futbolun yanı sıra iş hayatını ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; yıldız futbolcu, İstanbul Etiler'de yer alan ve ünlü isimlerin de sıklıkla tercih ettiği tanınmış bir restorana ortak oldu.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı

SÜRPRİZ YATIRIMIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI!

Lucas Torreira'nın ortağı olduğu restoranı daha önce müşterisi olarak sık sık ziyaret ettiği ve yemeklerini çok beğendiği öğrenildi. Etiler'de bulunan mekanın yüzde 49'luk hissesini devralan Torreira'nın, bu satın alma için yaklaşık 20 milyon TL ödediği öne sürüldü. Magazin dünyasında aşk yaşantısı ve özel hayatıyla zaman zaman yerini alan Torreira, bu kez sürpriz yatırımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu, daha önce sadece müşteri olarak gittiği popüler mekana bundan sonraki süreçte yüzde 49'luk hissedar olarak adım atacağı duyuruldu. Yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ile bağlarını güçlendiren ünlü futbolcunun, yaz aylarının tadını çıkarmak ve geleceğe yatırım yapmak adına 'dan tam 235 milyon TL değerinde ultra lüks bir villa satın aldığı iddia edilmişti.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira’nın yeni gelir kapısı belli oldu! Sürpriz yatırımın bedeli dudak uçuklattı

Lucas Torreira'nın Bodrum'un en prestijli bölgelerinden birinde yer alan bu yeni eviyle Türkiye'nin en seçkin ve önde gelen ailelerine de komşu olduğu gelen bilgiler arasında yer almıştı. Şimdilerde Etiler'deki bir restoranın yüzde 49'luk hissesini alabilmek için 20 milyon TL ödediği iddia edilen yıldız futbolcunun yatırım bedeli dudak uçuklatırken, yeni mesleği de duyanları şaşırttı. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı
Galatasaraylı Lucas Torreira için 4 yıllık hasret bitti! Diego Forlan müjdeyi verdi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Lucas Torreira
#bodrum
#Etiler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.