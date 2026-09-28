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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:15

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde İspanyol model Tatiana Panakal ile bir sergi açılışına katılınca ikilinin aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Magazin dünyasında konuşulan yakınlıkla ilgili sessizliğini bozan Sabancı, havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünlü iş insanı, özel hayatıyla ilgili soruya kimsenin beklemediği bir cevap verdi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:15

Bir sergi açılışında Tatiana Panakal ile birlikte görüntülenen Hakan Sabancı'nın yeni bir aşka yelken açtığı öne sürülmüştü. Günlerdir konuşulan iddiaların ardından havalimanında görüntülenen Sabancı, kendisine yöneltilen ilişki sorusuna kısa ve net bir cevap verdi: “Hangi ilişki? İlişkim yok”

HABERİN ÖZETİ

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Hakan Sabancı, İspanyol model Tatiana Panakal ile bir sergi açılışında yan yana görüntülenmesinin ardından çıkan aşk iddialarını reddetti.
Hakan Sabancı, bir sergi açılışına İspanyol model Tatiana Panakal ile birlikte katıldı.
İkilinin yan yana samimi görüntüleri aşk iddialarına yol açtı.
Havalimanında görüntülenen Hakan Sabancı, ilişki iddialarına yönelik sorulan soruya, “Hangi ilişki? İlişkim yok” şeklinde yanıt verdi.
Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin genç kuşak üyelerinden, Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu ve Tufts Üniversitesi mezunu bir iş insanıdır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

HAKAN SABANCI İLE TATİANA PANAKAL SERGİ AÇILIŞINDA GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Sosyetenin tanınan isimlerinden , geçtiğimiz günlerde sanat dünyasının dikkat çeken etkinliklerinden birine katıldı. Sabancı'nın yanında İspanyol model Tatiana Panakal'ın bulunması ise geceye damga vurdu.

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

İkilinin birlikte etkinliğe katılması, kısa sürede magazin gündeminin öne çıkan konularından biri haline geldi.

ESERLERİ BİRLİKTE İNCELEDİLER

Çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı serginin açılışında Hakan Sabancı ve Tatiana Panakal, fuar alanını birlikte gezdi.

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

İkilinin sergi boyunca yan yana olması objektiflere de yansıdı. Sabancı ile Panakal'ın samimi görüntüleri, aşk iddialarının ortaya atılmasına neden oldu.

AŞK İDDİALARINA NOKTA KOYDU

Günlerdir magazin kulislerinde konuşulan iddiaların ardından Hakan Sabancı, seyahat dönüşünde havalimanında görüntülendi.

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

Gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularını cevaplayan Sabancı, Tatiana Panakal ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Sabancı, kendisine yöneltilen “Hangi ilişki?” sorusuna “Hangi ilişki? İlişkim yok” diyerek cevap verdi.

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

Ünlü iş insanının bu açıklamasıyla birlikte sergi açılışındaki görüntülerin ardından gündeme gelen aşk iddiaları yeniden tartışılmaya başlandı.

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, Sabancı ailesinin genç kuşak üyelerinden olan Türk iş insanıdır. Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı’nın oğlu olan Hakan Sabancı, Tufts Üniversitesi’nde eğitim gördü. İş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra sosyete ve magazin gündeminde de sık sık yer alıyor.

Hakan Sabancı'dan Tatiana Panakal sorusuna şaşırtan cevap! Kimse bunu duymayı beklemiyordu

Özel hayatıyla da dikkat çeken Sabancı, geçmişte adı farklı isimlerle aşk iddialarında anılan isimler arasında yer aldı. Son olarak İspanyol model Tatiana Panakal ile bir sergi açılışında birlikte görüntülenmesi magazin gündemine taşındı. Sabancı ise havalimanında yaptığı açıklamada ilişki iddialarını reddederek, “Hangi ilişki? İlişkim yok” dedi.
 

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#Tatiana Panakal
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#Sergi Açılışı
#Magazin
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