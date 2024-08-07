Icardi'nin intikamı acı oldu! Wanda Nara'ya kredi kartı şoku

07 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 14:32

Mauro Icardi 'Wanda Nara' sorusuna sinirlendi! İlk kez böyle görüntülendi

Mauro Icardi 'Wanda Nara' sorusuna sinirlendi! İlk kez böyle görüntülendi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, kredi kartıyla ABD'de gezip tozan Wanda Nara'dan büyük bir intikam aldı.

Ünlü futbolcunun tüm çabaları boşa çıkınca başvurduğu yol çok uzun süre gündemde kalacak gibi duruyor.

Wanda Nara, Mauro Icardi ile bir süredir ayrı yaşıyor. Barışmak için her yolu deneyen Galatasaray'ın yıldız ismi ise tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

Icardi'nin son hamlesi ise Arjantin'de gündeme bomba gibi düştü.

KARTLAR İPTAL

Mañanísima yayınında konuşmacı Majo Martino'ya göre Mauro Icardi, Wanda Nara'ya ait tüm kredi kartlarını bloke etti.

Wanda'nın avukatı Ana Rosenfeld, yayına katılarak şunları söyledi:

"Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler.

Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor.

50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur."