MasterChef'te geceye damga vuran karar! Mutfakta yapılan hata pahalıya patladı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mutfaktaki mücadeleden çok şeflerin verdiği kritik karar gündeme damga vurdu. Takımların hazırladığı tabaklar değerlendirilmeden sonra izlenen kamera kayıtlarında hijyen kurallarına aykırı davranışlar tespit edildi. Bunun üzerine şefler, yarışmanın adil şartlarda ilerlemesi için önemli bir yaptırım uyguladı.

MASTERCHEF’TE HİJYEN KRİZİ

MasterChef’de hijyen kuralları bir kez daha gündem oldu. Takımların kıyasıya mücadele ettiği bölümde şefler, çekim sırasında kaydedilen görüntüleri detaylı şekilde incelemeye aldı.

Yapılan kontroller sonucunda bir takımın mutfakta hijyen kurallarına uygun davranmadığı tespit edildi. Bunun üzerine şefler, yarışmanın adil şekilde devam etmesi adına kritik bir karar verdi. Hijyen ihlali yaptığı belirlenen takım, hazırladığı tabaklar gecenin sonunda yenik sayıldı. Kararın açıklanmasıyla yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşandı.

MASTERCHEF’TE HİJYEN KURALINA UYMAYAN TAKIM KİM?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan hijyen krizi, yarışmanın önüne geçti. Takımlar dokunulmazlık oyunu için mutfakta yoğun bir mücadele verirken, şefler çekim sırasında kaydedilen görüntüleri incelemesi dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede bir takımın hijyen kurallarına uygun davranmadığı tespit edildi. Bunun üzerine şefler, söz konusu takımın yarışmayı kaybetmiş sayılacağını açıkladı.

Ancak hijyen ihlalini gerçekleştiren takımın hangi ekip olduğu henüz açıklanmadı. Yarışmacılar büyük bir merak içinde sonucu beklerken, izleyiciler de gecenin sonunda yapılacak duyuruya odaklandı. MasterChef'te dengeleri değiştiren bu kritik kararın ardından hijyen kuralına uymayan takımın kim olduğu ve yarışmanın nasıl sonuçlanacağı bölümün finalinde netlik kazanacak.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)