MasterChef'te geceye damga vuran karar! Mutfakta yapılan hata pahalıya patladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde mutfaktaki mücadeleden çok şeflerin verdiği kritik karar gündeme damga vurdu. Takımların hazırladığı tabaklar değerlendirilmeden sonra izlenen kamera kayıtlarında hijyen kurallarına aykırı davranışlar tespit edildi. Bunun üzerine şefler, yarışmanın adil şartlarda ilerlemesi için önemli bir yaptırım uyguladı.
MasterChef’de hijyen kuralları bir kez daha gündem oldu. Takımların kıyasıya mücadele ettiği bölümde şefler, çekim sırasında kaydedilen görüntüleri detaylı şekilde incelemeye aldı.
Yapılan kontroller sonucunda bir takımın mutfakta hijyen kurallarına uygun davranmadığı tespit edildi. Bunun üzerine şefler, yarışmanın adil şekilde devam etmesi adına kritik bir karar verdi. Hijyen ihlali yaptığı belirlenen takım, hazırladığı tabaklar gecenin sonunda yenik sayıldı. Kararın açıklanmasıyla yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşandı.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan hijyen krizi, yarışmanın önüne geçti. Takımlar dokunulmazlık oyunu için mutfakta yoğun bir mücadele verirken, şefler çekim sırasında kaydedilen görüntüleri incelemesi dikkat çekti. Yapılan değerlendirmede bir takımın hijyen kurallarına uygun davranmadığı tespit edildi. Bunun üzerine şefler, söz konusu takımın yarışmayı kaybetmiş sayılacağını açıkladı.
Ancak hijyen ihlalini gerçekleştiren takımın hangi ekip olduğu henüz açıklanmadı. Yarışmacılar büyük bir merak içinde sonucu beklerken, izleyiciler de gecenin sonunda yapılacak duyuruya odaklandı. MasterChef'te dengeleri değiştiren bu kritik kararın ardından hijyen kuralına uymayan takımın kim olduğu ve yarışmanın nasıl sonuçlanacağı bölümün finalinde netlik kazanacak.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)