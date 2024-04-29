Müge Anlı'da görülmemiş olay! 15 yaşındaki genç semt semt gezerek Farah Zeynep Abdullah'ı arıyor

29 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:35

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı setteki tüm olayları anlattı! Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu itirafı gündem oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı setteki tüm olayları anlattı! Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu itirafı gündem oldu

Sertap Erener'den estetik iddialarına fotoğraflı cevap! Takipçileri yine ikna olmadı

Sertap Erener'den estetik iddialarına fotoğraflı cevap! Takipçileri yine ikna olmadı

Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam, İstanbul'a gelerek elinde ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğrafıyla kapı kapı dolaşmaya başladı. Oğullarını bulmak için Müge Anlı programına çıkan aile, oğullarının oyuncuya hayran olduğunu belirtti.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'I BULMAK İÇİN MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ

Müge Anlı kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın Nişantaşı'nda 'Benim kız arkadaşım' diyerek oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı aradığını belirtti. Görgü tanıkları Kaan'ın sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu aktardı. Görgü tanıkları sevgilisinin kim olduğunu sorduklarında Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğraflarını gösterdiğini öne sürdü.