29 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 12:35
Müge Anlı'da görülmemiş olay! 15 yaşındaki genç semt semt gezerek Farah Zeynep Abdullah'ı arıyor
Evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam, Müslüm Gürses’e özenip saçlarından bir tutam keserek kendisine bıyık yaptı ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ı bulmak için kapı kapı dolaştı. Çam'ın ailesi oğullarını bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isterken, görgü tanıkları anlattıklarıyla şaşırttı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde evden kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam, İstanbul'a gelerek elinde ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğrafıyla kapı kapı dolaşmaya başladı. Oğullarını bulmak için Müge Anlı programına çıkan aile, oğullarının oyuncuya hayran olduğunu belirtti.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'I BULMAK İÇİN MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
Müge Anlı kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın Nişantaşı'nda 'Benim kız arkadaşım' diyerek oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ı aradığını belirtti. Görgü tanıkları Kaan'ın sevgilisini aradığını ve onun nerede oturduğunu sorduğunu aktardı. Görgü tanıkları sevgilisinin kim olduğunu sorduklarında Farah Zeynep Abdullah'ın fotoğraflarını gösterdiğini öne sürdü.
Kaynak: TGRT Haber