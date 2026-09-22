Özel hayatıyla ilgili yapılan değerlendirmelere tepki gösteren ünlü şarkıcı, kendisi hakkında bilmeden bir hikâye oluşturulduğunu ifade etti. Murat Dalkılıç, sosyal medya kullanıcısına verdiği cevapta, “Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Murat Dalkılıç’tan Merve Boluğur çıkışı: “Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil” Murat Dalkılıç, hakkında yapılan spekülasyonlara ve geçmiş ilişkileri üzerinden çıkarılan yorumlara sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Dalkılıç, sosyal medya kullanıcısına, hakkında bilmediği bir hikâye uydurulduğunu ve hayatının onların zannettiği gibi olmadığını belirtti. Eski eşi Merve Boluğur'un yaşadığı zorluklar üzerinden Dalkılıç'a yönelik eleştirilere de yanıt veren şarkıcı, "Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz" dedi. Sağlık sorunları hakkında yapılan "ilahi adalet" yorumlarına da tepki gösteren Dalkılıç, her insanın hayatında olduğu gibi kendisinin de bir sağlık sorunu yaşadığını ifade etti. Geçmiş ilişkilerde yaşananların tek bir kişinin sorumluluğunda değerlendirilemeyeceğini vurgulayan şarkıcı, özel hayat konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur 2015 yılında evlenmiş, 2017 yılında boşanmıştı.

MURAT DALKILIÇ’TAN MERVE BOLUĞUR ÇIKIŞI

Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya’nın devam eden ilişkisi üzerinden yapılan bir paylaşımda, Dalkılıç’ın 2017 yılında boşandığı Merve Boluğur da gündeme getirildi. Bir sosyal medya kullanıcısı, Boluğur’un geçmişte zor süreçlerden geçtiğine inandığını belirterek Dalkılıç’a yönelik eleştiride bulundu.

Kullanıcının, “Merve'nin çok ağır şeyler yaşadığına kalben inanıyorum. Bir kadının hayat ışıltısı yok edildiyse burada ciddi bir problem var” sözleri üzerine Dalkılıç sessiz kalmadı. Şarkıcı, kendisi hakkında yapılan değerlendirmelerin kişisel yorumlara dayandığını ve gerçekleri yansıtmadığını dile getirdi.

“SİZ SÜREKLİ BİLMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ UYDURUYORSUNUZ”

Dalkılıç, sosyal medya paylaşımında geçmişte yaşananlarla ilgili kamuoyunda oluşan algıya dikkat çekti. Kendisine yönelik yorumların gerçeğe dayanmadığını belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Ah benim güzel insanım. Kendi hayatınızdaki öfkeyi başka insanların hayatlarının gerçeği kabul ederek örtüyorsunuz; sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil. Siz sürekli bilmediğiniz bir şeyi uydurup duruyorsunuz.”

SAĞLIK SORUNU HAKKINDA DA KONUŞTU

Murat Dalkılıç, açıklamasında son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin sosyal medyada yapılan yorumlara da değindi. Bazı kullanıcıların yaşadığı sağlık problemini geçmişteki olaylarla ilişkilendirerek “ilahi adalet” şeklinde yorumlamasına tepki gösteren şarkıcı, bunun doğru olmadığını söyledi.

Dalkılıç, konuyla ilgili olarak, “Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok, çok şükür sevdiği kuluyum. Her insanın hayatındaki gibi ben de bir sağlık sorunu yaşadım 10 yıl sonra” ifadelerini kullandı.

“KİŞİ NE YAPIYORSA KENDİNE YAPAR”

Geçmiş ilişkilerde yaşananların yalnızca bir kişinin sorumluluğunda değerlendirilemeyeceğini savunan Dalkılıç, sosyal medya kullanıcılarına da özel hayat konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ünlü şarkıcı, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Kişi ne yapıyorsa kendine yapar, bu başkası yüzünden olmaz. Kendi başına gelenleri başkasının sorumluluğuna yüklemek tek kelime ile zayıflık ve cahilliktir. Size tavsiyem bu dünyada yetkin bir varlık olmak istiyorsanız başkalarının hayatlarıyla sizden talep edilmediği sürece bu kadar ilgilenmeyin.”

MERVE BOLUĞUR İLE 2017’DE BOŞANMIŞTI

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında düzenlenen törenle evlenmişti. Çiftin evliliği yaklaşık iki yıl sürdü. Dalkılıç ve Boluğur, 2017 yılında anlaşmalı olarak boşanarak yollarını ayırdı.