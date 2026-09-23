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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:51

Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık

Çocukların beyin gelişiminde ekran süresini azaltmak önemli bir adım olsa da tek başına yeterli olmayabiliyor. Özellikle erken yaşlarda beynin sağlıklı gelişimi için çocuğun günlük yaşamında hareket, uyku, sosyal iletişim ve oyun gibi farklı deneyimlere de yer verilmesi gerekiyor. Uzmanlar, çocukların yalnızca ekrandan uzak tutulmasının değil, ekranın yerine hangi alışkanlıkların konulduğunun da önemli olduğuna dikkat çekiyor. İşte çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:51

Gün içinde uzun süre telefon, tablet ya da televizyonla vakit geçiren çocukların dikkatini başka etkinliklere yönlendirmesi zorlaşabilir. Ancak ekranı kapattıktan sonra çocuğun önüne alternatifler koymak da aynı derecede önemli. Düzenli uyku, fiziksel hareket, , yüz yüze iletişim ve serbest oyun gibi alışkanlıklar çocuğun günlük yaşamını destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Peki beyin gelişimini desteklemek için çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık nedir? İşte anne babalara düşen görevler.

BEYİN GELİŞİMİ İÇİN EKRANI KAPATMAK YETMİYOR

Ekran süresinin sınırlandırılması, çocukların gün içinde farklı deneyimlere zaman ayırabilmesi açısından önem taşıyor. Fakat beyin gelişimi için televizyonun kapatılması veya tabletin elden alınması, tek başına gelişimi destekleyen bir yöntem olarak görülmemeli.

Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık

Çocuğun ekran karşısında geçirmediği zamanı nasıl değerlendirdiği belirleyici hale geliyor. Örneğin ekranın yerine açık havada oyun, kitap okuma, aileyle sohbet etme ya da yaşına uygun ev işlerine katılma gibi etkinlikler konulabilir. Burada amaç yalnızca ekranı azaltmak değil, çocuğun günlük hayatını farklı deneyimlerle çeşitlendirmek.

1. HAREKETLİ BİR GÜN GEÇİRMESİNİ DESTEKLEYİN

Çocukların fiziksel olarak aktif olması, yalnızca bedensel sağlık açısından değil, genel gelişimleri açısından da önem taşıyor. Koşmak, yürümek, zıplamak, top oynamak, bisiklete binmek veya dans etmek gibi yaşa uygun hareketler günlük rutinin bir parçası olabilir.

Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık

Özellikle açık havada geçirilen zaman çocuğun çevresini gözlemlemesine ve farklı duyusal deneyimler yaşamasına fırsat verir. Parkta oynamak, kısa bir yürüyüşe çıkmak ya da birlikte oyun oynamak ekranın yerine konulabilecek basit seçenekler arasında bulunuyor.

2. UYKU SAATLERİNİ DÜZENLİ HALE GETİRİN

Çocuk gelişiminde düzenli ve yeterli uyku önemli bir yere sahip. Uyku sırasında vücudun dinlenmesinin yanı sıra öğrenilen bilgilerin işlenmesi ve günlük deneyimlerin pekiştirilmesi gibi süreçler de gerçekleşiyor.

Bu nedenle çocuğun yaşına uygun uyku ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Her gün farklı saatlerde yatıp kalkmak yerine mümkün olduğunca düzenli bir uyku rutini oluşturmak faydalı olabilir. Yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak, sakin bir ortam hazırlamak ve her akşam benzer bir uyku rutini uygulamak çocuğun uykuya geçişini kolaylaştırabilir.

Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık

3. KİTAP OKUMAYI GÜNLÜK RUTİNE EKLEYİN

Kitap okumak, çocukların dil gelişimini ve kelime dağarcığını destekleyen önemli etkinliklerden biri. Özellikle küçük yaşlarda kitabı yalnızca çocuğun kendi başına okumasını beklemek yerine birlikte incelemek ve hikâye hakkında konuşmak daha etkileşimli bir deneyim sağlayabilir.

4. ÇOCUĞUNUZLA YÜZ YÜZE KONUŞUN

Günlük yaşamın yoğunluğu içinde çocuklarla kısa da olsa nitelikli sohbetler yapmak büyük önem taşıyor. Yemek sırasında gününün nasıl geçtiğini sormak, okulda yaşadıklarını dinlemek veya birlikte bir konu hakkında konuşmak çocuğun kendisini ifade etmesine alan açar.

Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık

5. SERBEST OYUNA ZAMAN AYIRIN

Çocukların her dakikasının yetişkinler tarafından planlanması gerekmiyor. Gün içinde serbestçe oyun kurabileceği zamanların olması da önemli.

6. GÜNLÜK İŞLERE KATILMASINA İZİN VERİN

Çocukların yaşlarına uygun bazı günlük işlere dahil edilmesi, onların sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olabilir. Oyuncaklarını toplamak, sofraya peçete koymak, çamaşırları renklerine göre ayırmaya yardım etmek veya bitkileri sulamak gibi basit görevler tercih edilebilir.

Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık

7. SOSYAL ETKİLEŞİMİ GÜÇLENDİRİN

Çocukların gelişiminde aile bireyleriyle ve yaşıtlarıyla kurdukları ilişkiler önemli bir yere sahip. Birlikte oyun oynamak, parka gitmek, akrabalarla vakit geçirmek veya arkadaşlarıyla yaşına uygun etkinliklerde bulunmak sosyal deneyimlerini artırabilir.

EKRANIN YERİNE NE KOYDUĞUNUZ ÖNEMLİ

Çocuk gelişimi söz konusu olduğunda ekran kullanımına ilişkin sınırlar kadar günlük rutinin tamamına bakmak gerekiyor. Ekranı kapatmak başlangıç olabilir ancak bunun ardından çocuğun hareket edebileceği, uyuyabileceği, konuşabileceği, kitap dinleyebileceği, oyun oynayabileceği ve sosyal ilişkiler kurabileceği bir ortam oluşturmak gerekiyor.

Beyin gelişimi için ekranı kapatmak yetmiyor! Çocukların ihtiyaç duyduğu 7 alışkanlık

Kısacası sağlıklı bir çocukluk rutini yalnızca "ekransız zaman" üzerinden değerlendirilmiyor. Hareket, uyku, kitap, sohbet, oyun, sorumluluk ve sosyal etkileşim bir araya geldiğinde çocuğun günlük yaşamı daha dengeli bir hale gelebiliyor.
 

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ETİKETLER
#beyin gelişimi
#kitap okuma
#Sosyal Etkileşim
#Yüz Yüze Iletişim
#Anne Çocuk
#Serbest Oyun
#Mavi Kadin
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