İz bırakmadan kapılarınızı cam gibi parlatın! En basit temizlik yöntemi

Ev temizliğinde belki de en çok gözden kaçan yerlerden biri de kapılar oluyor. Genellikle kapıları temizlik yaparken ya atlayabiliyoruz ya da sonradan yaparız diye unutabiliyoruz. Özellikle de beyaz, bej ve krem gibi renkli kapılarda el izi, toz, yağ lekesi ve su kalıntıları kısa sürede kendini belli eder. Bu sebeple de bizlerde sizin için iz bırakmadan kapılarınızı cam gibi parlatabileceğiniz en basit temizlik yöntemini araştırdık. İşte detaylar…

İZ BIRAKMADAN KAPILARINIZI CAM GİBİ PARLATIN!

Evin büyük bir bölümünü kaplayan yerlerden biri de kapılar olurken, temizlik anlamında en çok gözden kaçan yerlerden biri de oluyorlar. Özellikle de beyaz kapılar da meydana gelen el işi, yağ lekesi ve su kalıntıları derken kısa süre de kendini belli eden kirler, nasıl temizleneceğiyle merak konusu oluyor.

Oysa evde bulunan birkaç malzemeyle birlikte kapılar kısa sürede üzerinde hiçbir iz olmadan cam gibi silinebiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken kapıların malzemesine uygun ve yüzeye zarar vermeyecek bir temizlik yönteminin kullanılması gerektiği ifade ediliyor. Üstelik evde kolay bir şekilde hazırlanabilen bu temizlik tüyosu sayesinde kapılarınız da iz bırakmadan temizlik meydana gelirken cam gibi parlayacak.

Temizlik öncesinde yapılması gerekenleri yaparsanız kapılarınız da cam gibi parlak olacaktır. Hemen hemen herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılan bu temizlikte kapılarınızda iz kalmadan cam gibi bir parlama mevcut olacaktır. Öncelikle yapılması gereken ufak tefek de birkaç püf nokta da bulunuyor.

KAPI TEMİZLİĞİNE BAŞLAMADAN BULUNAN TOZLARI GÜZELCE ALIN

Kapıyı hemen temizlemeye kalkmayın. Öncelikle kapı üzerinde yer alan tozların temizlendiğinden kesin emin olun. Bunun içinde kuru bir bez yardımıyla kapı üzerinde yer alan tozları güzelce alın. Kapı kenarları, kapının üst kısımları, kapıların kenarları, menteşeleri de temizleyin.

Daha sonrasında iz bırakmayan bir karışımla kapılarınızı güzelce bu temizleyebilirsiniz. Burada ası amaç kapı üzerinde meydana gelebilecek izin oluşmasına engel olmaktır. Kolay bir şekilde hazırlanabilen karışım sayesinde kapılarınız artık cam gibi olacak.

EN BASİT TEMİZLİK YÖNTEMİ

En basit temizlik yöntemlerinden biri olan cam ya da kapı silme suyu, içerisine eklenen malzemelerle kolay bir şekilde temizlik yapmak daha mümkün haline geliyor. Bir kabın ya da kovanın içerisine bulaşık sabunu ve sirke de koyarak da temizleme suyunu hazırlamış oluyorsunuz.

Karışımla birlikte güzelce bir temizlik yaparak lekelerden kurtarabilirsiniz Burada dikkat edilmesi gerekenlerden biri de kesinlikle sirke ve bulaşık sabunu eşit miktarda kullanılması gerekiyor. Temizleme işlemi sonrası da kapıları genellikle kendi kendine kurumaya bırakmayın. Mikrobifer bez yardımıyla birlikte kurulama işlemini yapın. Eğer kurulama işlemi yapmazsanız kapı üzerinde dalgalanmalar meydana gelebilir.

Kapıları temizlemek için çok fazla bir ürüne ihtiyaç yok. Az bir ürünle bile kapıları güzelce temizleyebilirsiniz. Burada önemli olan asıl mesele kapıların üzerinde meydana gelen tozun silme işleminden önce temizlenmesi olacaktır.