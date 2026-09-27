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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:54

Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin

Meme kanserindeki kritik süreç hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşıyorum. Siz de meme kanserine karşı önceden önlem almak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat uyguladığım bu bilgileri mutlaka hayatınızın bir köşesine not etmelisiniz. Özellikle meme kanserinin yalnızca ailesinde kanser görülen kişilerde görüldüğünü düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Meme kanserinde dikkat edilmesi gereken kritik süreçleri sizlere adım adım anlatıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:54

denildiğinde akla ilk olarak ailede hastalık öyküsünün bulunması gelse de meme kanseri sadece ailesinde kanser görülen kişilerde ortaya çıkmıyor. Bu noktada meme kanserindeki kritik süreçlere oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Siz de ailenizde kanser öyküsü biri yoksa bile meme kanserine karşı önlem almak istiyorsanız, araştırdığım ve bizzat uyguladığım bu bilgileri kesinlikle uygulamalısınız. Uzmanlar, meme kanseri tanısı konulan kadınların önemli bir bölümünün ailesinde meme kanseri öyküsü bulunmadığını belirtiyor. Benim de son zamanlarda sıklıkla araştırdığım ve üzerine düşündüğüm meme kanserindeki kritik süreçlere dair merak edilenleri sizlerle de paylaşmak istedim. İşte meme kanserinde kritik süreç hakkında bilmeniz gerekenler...

MEME KANSERİNDE ERKEN TANI KRİTİK BİR SÜREÇ OLUYOR!

Meme kanserinde en kritik süreçlerden biri hiç şüphesiz oluyor. Meme kanserinin erken evrede tespit edilmesi, ilerleyen süreçte tedavinin daha başarılı olabilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. 

Bu noktada uzmanlar, 20 yaş üstü kadınlar her ay memelerini kontrol etmelerini, adet gören kadınlar için en uygun zaman, adet bitiminden sonraki 2. ve 3. günler olduğunu, menopoza girmiş kadınların, her ayın belirli bir gününü seçerek muayene yapmaları gerektiğini belirtiyor.

Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin

Düzenli gerçekleşen taramalar, henüz belirti ortaya çıkamadan meme kanserine yakalanma ihtimalinizi azaltıyor. İşte bu noktada düzenli tarama testleri meme kanseri tanısını erken yakalamanın en güvenilir yollarından biri oluyor. 

Özellikle ileri yaşlarda sıklıkla karşılaşılan meme kanseri riskine karşı; yaşa ve kişisel risk durumuna uygun tarama programlarının takip edilmesi önem taşıyor. Siz de benim gibi meme kanserine karşı önceden önlem almak isteyenlerdenseniz, mutlaka tarama testlerine ve evde elinizle yapabileceğiniz muayenelere kesinlikle önem vermelisiniz.

Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin

MEME KANSERİNDE EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ YAŞ!

Meme kanserinde en önemli risk faktörlerinden biri yaştır. Yaş faktörünün yanı sıra bazı kişilerin hastalığa yakalanma riski diğerlerine göre daha yüksek olabilir. Meme kanserinde en sık rastlanan yaş aralığının 45-55'tir. Meme kanserinin başlıca risk faktörleri şu şekildedir:

Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin
  • İleri yaş,
  • Kalıtsal genetik değişiklikler,
  • Daha önce meme kanseri geçirmek,
  • Ailede meme ya da diğer kanser türlerinin bulunması,
  • İlk adetin erken yaşta başlaması,
  • Menopozun daha ileri yaşlarda gerçekleşmesi,
  • Yoğun meme dokusuna sahip olmak,
  • Bazı iyi huylu meme hastalıkları,
Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin

AİLEDE YOKSA BİLE KONTROL ETTİRİN!

Ailede meme kanseri bulunması kişinin riskini artırabilen önemli faktörlerden biri olsa da hastalığın ortaya çıkmasında tek başına önemli bir faktör olmuyor. Yaş, genetik özellikler, kişisel sağlık öyküsü, yaşam tarzı gibi çeşitli faktörler de meme kanserinde önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, meme kanseri gelişen kadınların çoğunda aile öyküsü bulunmadığını belirtiyor.

Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin

Bu noktada "Ailemde hiç meme kanseri olmadı, benim de olma riskim yok" şeklindeki düşünce yapısı doğru bir yaklaşım olarak kabul edilmiyor. Bundan dolayı ailede hastalık olmaması, rutin kontrollerin ihmal edilebileceği anlamına gelmiyor. 

Siz de meme kanserinden korunmak istiyorsanız, riski değerlendirirken sadece anne, kız kardeş, ya da kız çocuklarında hastalık olup olmadığına bakmamalısınız. Sonuç olarak ailede meme kanseri öyküsünün bulunmaması, hastalığa karşı tamamen güvende olduğunuz anlamını ifade etmiyor.

Meme kanserinde kritik süreç! Ailede yoksa bile kontrol ettirin

Yaşa uygun taramaların yapılması, evde düzenli olarak el muayenesi uygulanması, memede meydana gelen değişikliklerin dikkate alınması ve kişisel risklerin doktor tarafından değerlendirilmesi erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşıyor. 

 

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#meme kanseri
#Erken Tanı
#Aile Öyküsü
#Anne Çocuk
#Yaş Faktörü
#Tarama Testleri
#Mavi Kadin
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