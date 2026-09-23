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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:48

Sevdan Bir Ateş’in Leyla’sı Özge Özacar’ın o sahnesi yürekleri dağladı! O anlara yorum yağdı

Sevdan Bir Ateş dizisinde Leyla karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkan Özge Özacar, duygu yüklü sahnesiyle izleyenleri adeta ekrana kilitledi. Başarılı oyuncunun sahnede yaşadığı yoğun duygu, izleyicilerin de yüreğine dokundu. Leyla’nın “Baba” diyerek ağladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özge Özacar’ın sahnedeki güçlü performansı, dizinin unutulmaz anları arasında yerini aldı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Sevdan Bir Ateş’in Leyla’sı Özge Özacar’ın o sahnesi yürekleri dağladı! O anlara yorum yağdı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:48

dizisinin son bölümünde ekrana gelen bir sahne, izleyicileri derinden etkiledi. Dizide karakterini oynayan , “” diyerek gözyaşlarına boğulduğu sahnede oyunculuğuyla dikkat çekti. Karakterin yaşadığı duyguyu izleyiciye geçiren Özacar, performansıyla adeta sahnede devleşti. Leyla’nın bu anları, Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümünün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

ÖZGE ÖZACAR O SAHNEYLE YÜREKLERİ DAĞLADI

ekranlarında yayınlanan ve hikayesiyle izleyicileri etkisi altına alan Sevdan Bir Ateş son bölümüyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde başrol oyuncusu Özge Özacar’ın oynadığı Leyla karakteri, 7 yıl sonra babasıyla düğünde karşılaştı. Babasını görür görmez duygusal anlar yaşayan Leyla’nın “Baba” diyerek ağlamaya başlaması, ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiledi.

Sevdan Bir Ateş’in Leyla’sı Özge Özacar’ın o sahnesi yürekleri dağladı! O anlara yorum yağdı

Yıllardır içinde biriktirdiği özlemi ve kırgınlığı tek bir bakışla yansıtan Leyla’nın yaşadığı duygu dolu anlar, bölümün en çarpıcı sahnelerinden biri oldu. Özge Özacar’ın başarılı oyunculuğu ise izleyicilerden tam not aldı. 

Sevdan Bir Ateş’in Leyla’sı Özge Özacar’ın o sahnesi yürekleri dağladı! O anlara yorum yağdı

Sahneyi izleyenler sosyal medyada genç oyuncunun performansına övgü yağdırdı. Özellikle Leyla’nın gözyaşları izleyenleri adeta darmaduman etti.

“ DARMADUMAN OLDUK”

Sevdan Bir Ateş dizisinde Leyla’nın babasına kavuştuğu sahne, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Özge Özacar’ın duygu yüklü performansı kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. Baba-kız kavuşmasını izleyen birçok kişi, sahne karşısında gözyaşlarına hâkim olamadığını dile getirdi. 

Sevdan Bir Ateş’in Leyla’sı Özge Özacar’ın o sahnesi yürekleri dağladı! O anlara yorum yağdı

Sosyal medyada Özge Özacar’ın oyunculuğuna övgüler yağarken, bir izleyici “Baba-kız kavuşmasında gözlerim doldu resmen. Özge Özacar, sen ne güzel oynamışsın bu sahneyi!” yorumunu yaptı. Bir başka izleyici ise “Leyla’nın babasına kavuştuğu sahnede boğazım düğümlendi resmen” sözleriyle duygularını paylaştı. Sahne, “Darmaduman olduk” yorumlarıyla da büyük beğeni topladı.

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#leyla
#show tv
#özge özacar
#Baba
#Diziler
#Sevdan Bir Ateş
#Mavi Kadin
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