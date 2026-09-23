Salı akşamlarına yeni sezonda adeta damga vuran Tuzlu Kahve, yayınlandığı günden beri büyük bir ilgi ile izlenmeye devam ediyor. 4. bölümle ekranlara gelen Tuzlu Kahve, Derin ve Mehmet’in arasındaki ilişkiyi ve iki aile arasında meydana gelen gerilim ne zaman son bulacağını izleyicinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ayrıca ’18 yıllık karşılaşma’yı ekranlara getiren Tuzlu Kahve’nin 4. bölümünü tekrardan izlemek isteyenler ya da bölümü kaçıranlar arama motorlarında yeni bölüm hakkında merak edilenleri araştırıyor. Peki, Tuzlu Kahve 4. bölüm nereden izlenir? Tuzlu Kahve 4. bölüm nerede var? Tuzlu Kahve 4. bölümde neler oldu? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve 4. bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Heyecanlı ve eğlenceli sahneleriyle izleyicinin yine gönlünde taht kuran Tuzlu Kahve, nereden izleneceğiyle de merak konusu oldu.

Ekranlarda yayın gününden sonra internet ortamında tekrardan yayınlanan diziler, tekrar izlemek ya da kaçıranlar için büyük bir fırsat sunarken Tuzlu Kahve’nin 4. Bölümü internette yer almamasıyla araştırılmaya başlandı. Star TV’de 4. bölümüyle ekranlara gelen Tuzlu Kahve, Salı günü ekranlara gelirken Çarşamba günü ise artık HBO Max üzerinden izleyiciye sunuluyor.

Önceki bölümlerinde de nereden izleneceğiyle merak konusu olan Tuzlu Kahve, Salı günleri Star TV’de, Çarşamba günleri HBO Max ve Perşembe günü ise Youtube üzerinden izleyicisiyle buluşuyor.

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM NEREDE VAR?

Tuzlu Kahve’nin 4. bölümü 22 Eylül Salı günü Star TV ekranlarında yer aldı. Ancak 4. Bölümü izlemek isteyen kişiler Youtube gibi platformlara baktığında yeni bölümü görememesiyle ‘Tuzlu Kahve 4. bölüm nerede var?’ sorusunu araştırmaya başladı.

Ekranların iddialı yapımı Tuzlu Kahve, yayın gününde hemen sonra Çarşamba günü HBO Max’ta izleyici ile buluşuyor. Perşembe günü de Youtube kanalında erişime açılacağı düşünülen Tuzlu Kahve, önceki yayın takvimine göre, 24 Eylül Çarşamba günü ekranlara geleceği düşünülüyor.

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuzlu Kahve’nin 4. bölümün de, aşk hikayelerinin yanı sıra aileler arasındaki eski hesaplaşmalar da ön plana çıktı. Derin ve Mehmet’in birbirinden uzak kalması, ikilinin ilişkisini zora sokarken meydana gelen duygular daha açık bir şekilde görülmeye başlandı. Derin ile Mehmet’in ayrılığında aileler arasında gerilimin asıl sebebi olan Elit ve Candan’ın kurdukları plan ortaya çıktı.

Derin kendisine kurulan tuzağın izinin sürerken ortaya çıkan detaylarla birlikte Taylan’la beraber karşı hamle hazırladı. Bu süreçte ise Derin olayların tam ortasında dururken Candan’ın planını kendi lehine çevirmeyi başardı. Bölüm de Mehmet ile Derin’in arasındaki sorun çözümüme kavuşurken ayrı kaldıkları süre boyunca birbirlerine olan hisleri daha net anladılar.

Dizi de ayrıca ’18 yıllık karşılaşma’ da işlendi. Bir zamanların en çok izlenen dizisi Doktorlar’ın sevilen karakteri Levent Doktor, yeni bölümde yer alarak izleyiciye adeta nostalji yaşattı. Ela karakterinin yani şimdilerde Elit karakterinin karşısına çıkan Kutsi, nostalji sahnesiyle sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.