Tuzlu Kahve kaç bölüm yayınlandı? Tuzlu Kahve 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin ilk üç bölümü oldukça beğenildi. Kısa sürede milyonlarca izlenme alan bölümlerin ardından gözler Tuzlu Kahve 5. bölümünün yayın tarihine çevrildi.

TUZLU KAHVE KAÇ BÖLÜM YAYINLANDI?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Tuzlu Kahve ilk 4 bölümünü izleyici ile buluşturdu. Dün akşam yayınlanan 4. bölümün ardından sonraki bölümde yaşanacak olanlar heyecanla bekleniyor. En son Derin ile Mehmet'in barışma kararı alması ise beğeni topladı.

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

YouTube kanalında bölümler gecikmeli olarak paylaşılıyor. Dün akşam yeni bölümünü yayınlayan dizinin son bölümü YouTube kanalında kısa süre içerisinde yüklenecektir. Dizilerin son bölümleri kanala genelde 1 gün sonra yükleniyor.

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümü önümüzdeki hafta salı akşamı 20.00'de izleyicisi ile buluşacak.

TUZLU KAHVE 4. BÖLÜM İZLEYENLERİNİ DUYGULANDIRAN KUTSİ SAHNESİ

Star TV'de dün akşam yayınlanan 4. bölümü izleyenler, geçmişe gitti. Doktorlar dizisinde partner olan Kutsi ve Yasemin Ergene 18 sene sonra karşı karşıya geldi. Doktorlar dizisinde Ela'yı nikah masasında bırakan Levent'in yıllar sonra Ela'yı gördüğü anların başka bir evrende oynandığı sahne ise sosyal medyayı salladı.