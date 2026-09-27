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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:07

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

Mide ve bağırsak sağlığı noktasında son zamanlarda en sık sorduğum sorular arasında "Yemekten sonra karın neden şişer?" sorusu yer alıyor. Yemekten sonra karnın neden şiştiğini sizlere adım adım açıklıyorum. Peki, yemekten sonra karın neden şişer? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 12:07

Benim gibi birçok kişinin karşılaştığı mide ve problemleri arasında yemekten sonra karnın neden şiştiği yer alıyor. Sizin de yemekten sonra karnınız belirgin bir dolgunluk, gerginlik ya da şişkinlik hissediyorsanız, bunun nedeni sadece fazla yemek olmayabilir. Yemekten sonra karında şişliğin olması belirli nedenlere bağlı olarak kendini gösteriyor. Gaz yapan besinler tüketmek, hızlı yemek yemek, fazla miktarda yemek yemek ya da çeşitli sindirim hassasiyetleri yemek sonrasında karın şişkinliğini beraberinde getirebilir.

Son zamanlarda yaşadığım en rahatsız edici sindirim problemleri arasında yer alan karın şişkinliğinin nedenini araştırmadan geçemedim. İşte tam da bu noktada en çok sorduğum ve merak ettiklerim arasında "Yemekten sonra karın neden şişer?" sorusu yerini aldı. Bu sorunun karşılığını araştırdım. Şimdilerde sıklıkla şikayet ettiğim yemekten sonra karın şişkinliği konusunda:

Hızlı yemek yemeninin,

Gaz yapan besinleri fazla tüketmenin,

Çok fazla yemek yemenin,

Bazı sindirim sistemi hassasiyetlerinin, yemek sonrasında karın şişkinliğine yol açtığını öğrendim.

YEMEKTEN SONRA KARIN NEDEN ŞİŞER?

Mide ve bağırsak sağlığı noktasında son zamanlarda yemekten sonra karnımın neden şiştiğini öğrenmek istedim. Yemeklerden hemen sonra görülen karın şişkinliğinin, hemen hemen birçok kişide sıklıkla görülen sindirim şikayetlerinden biri olduğunu öğrendim. Yemekten sonra karnın neden şiştiği noktasında yaşadığım deneyimlerimi sizlerle de paylaşmak istedim:

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

Yemek sırasında fazla hava yutulması, bağırsaklarda gaz oluşması ve sindirim sisteminin yemeği işlemesinin şişkinlik hissine neden olabileceğini öğrendim.

Özellikle çok hızlı yemek yemenin, gazlı içecek tüketmenin, sakız çiğnemenin ve yemek yerken fazla konuşmanın hava yutulmasını artırabileceğini deneyimledim.

Ayrıca kuru baklagiller, lahana, brokoli, soğan ve süt gibi ürünlerin bazı kişilerde şişkinliği tetikleyebileceğini keşfettim.

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

FAZLA YEMEK YEMEK KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ ARTIRIR MI?

Yemekten sonra karın şişkinliği şikayetiyle karşı karşıya kaldığımızda akla ilk gelen fazla yemek olur. Peki, fazla yemek yemek karın şişkinliğini artırır mı? Fazla yemek yemenin karın şişkinliğini artırıp artırmayacağına ilişkin merak edilenleri sizlerle de paylaşmak istedim:

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

Bir öğünde ihtiyaçtan fazla yemek tüketmenin, midenin normalden daha fazla gerilmesine neden olabileceğini öğrendim.

Büyük porsiyonların ardından hissedilen doluluğun ve karında gerginliğin bu nedenle daha belirgin bir hale geldiğini keşfettim.

Yemekleri daha küçük porsiyonlara bölmenin, yavaş yemek yemenin ve lokmaları iyice çiğnemenin bazı kişilerde yemek sonrası şişkinliği azaltmaya yardımcı olduğunu deneyimledim.

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

UZMANLAR YEMEKTEN SONRA KARIN ŞİŞKİNLİĞİ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Uzmanların karın şişkinliği hakkında neler söylediğine de kulak vermeden geçemedim. Genel Cerrahi- Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kuntay Kaplan, yemekten sonra karın şişkinliği hakkında şu açıklamalara yer verdiğini öğrendim:

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

"Yemek sonrası karın şişmesinin tek bir nedeni yoktur. Şişkinlik; yeme alışkanlıklarından, mide ve bağırsakların çalışma düzeninden veya safra kesesi gibi sindirime yardımcı organların fonksiyonlarından kaynaklanabilir. En sık nedenler arasında gaz oluşumu, hazımsızlık, hızlı yemek yeme, kabızlık, reflü, gastrit, irritabl bağırsak sendromu ve safra kesesi hastalıkları yer alır. Bazı kişilerde şişkinlik yalnızca belirli yiyeceklerden sonra olurken, bazı kişilerde hemen her öğünden sonra ortaya çıkabilir. Bu ayrım tanı açısından önemlidir."

Gaz oluşumunun, hazımsızlık ve yavaş sindirimin de yemekten sonra karın şişkinliğine neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Kuntay Kaplan, "Yemekten sonra karın şişmesinin en sık nedenlerinden biri bağırsaklarda gaz birikmesidir. Sindirim sırasında oluşan gaz normaldir; ancak bazı yiyecekler, bağırsak hareketlerindeki yavaşlama veya hava yutma gibi durumlar gaz miktarını artırabilir. Bu da karında belirgin dolgunluk ve gerginlik hissine yol açabilir."

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

"Hazımsızlık, yemek sonrası karın şişmesinin en sık nedenlerinden biridir. Midenin yiyecekleri daha yavaş boşaltması veya sindirim sürecinin zorlaşması durumunda, kişi kendini uzun süre dolu hissedebilir. Buna geğirme, mide yanması, üst karında baskı ve rahatsızlık da eşlik edebilir." ifadelerine yer veriyor.

KARIN ŞİŞKİNLİĞİNİ İNDİREN ÇAY HANGİSİ?

Son zamanlarda en sık karşılaştığım problemlerden biri olan karın şişkinliğine etki edecek en faydalı çayın hangisi olduğunu merak ettim. Araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerden yola çıkarak karın şişkinliğini indiren çayın hangisi olduğunu sizlerle de paylaşmak istedim:

Yemekten sonra karın neden şişer? Karın şişliğini indiren çay

Yemek sonrası oluşan karın şişkinliklerinde rezene çayının büyük etkisi olduğunu deneyimledim.

Nane, zencefil ve papatya çayının da karın şişkinliğini ve gazı indirmede en etkili bitki çaylarından olduğunu öğrendim. Diyetisyen Aleyna Ergül'ün sosyal medya hesabından paylaştığı şişkinlik azalta çayını deneyimledim.

Üst karın şişkinliği, genellikle gaz birikimi, hazımsızlık, mide tembelliği ya da beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak gelişebildiğini söylenen Diyetisyen Aleyna Ergül'ün şişkinlik azaltan çay tarifi şu şekilde:

  • 2 tatlı kaşığı rezene
  • 1 tutam kiraz sapı
  • 1 adet meyan kökü

Bu malzemeleri demleyip, akşam yemeğinden sonra karın şişkinliğinizi azaltmak için günde sadece 1 fincan tüketin.

Rezene:
Sindirim sistemini rahatlatıcı etkisiyle bilinir. Gaz söktürücü özelliği sayesinde şişkinliğin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kiraz Sapı:
İdrar söktürücüdür.

Meyan kökü:
Mide sorunlarına karşı ve insülin direncine karşı etkilidir.

 

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#rezene çayı
#bağırsak
#mide
#Diyet
#Kuntay Kaplan
#Aleyna Ergül
#Mavi Kadin
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