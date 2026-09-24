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Medya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:47

Elon Musk bu kez Hollywood’a göz dikti: Paramount iddiası gündemde

Paramount’un, oluşturulması planlanan yatırımcı grubuna Elon Musk’ı dahil etmeyi değerlendirdiği bildirildi. Fakat Musk’ın ne kadar yatırım yapabileceği bilinmiyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Elon Musk bu kez Hollywood’a göz dikti: Paramount iddiası gündemde
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 13:47

Paramount, anlaşmasının finansman yapısını güçlendirmek için yeni yatırımcı arayışına girdi. Semafor'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket yöneticileri, ’ın Paramount’a sermaye sağlayacak varlıklı yatırımcılardan oluşan bir gruba dahil edilmesini görüştü.

Paramount CEO’su David Ellison’ın değerlendirdiği isimlerden birinin Musk olduğu belirtiliyor. Ancak iş insanının şirkete ne kadar yatırım yapabileceği henüz bilinmiyor.

Elon Musk bu kez Hollywood’a göz dikti: Paramount iddiası gündemde

LARRY ELLİSON İLE ELON MUSK’IN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yatırım görüşmelerinin arka planında Elon Musk ile David Ellison’ın babası ve Oracle’ın kurucusu Larry Ellison arasındaki uzun yıllara dayanan ilişki yer alıyor.

Larry Ellison, Musk’ın 2022 yılında Twitter’ı satın alarak şirketi özelleştirdiği anlaşmaya 1 milyar dolar yatırmıştı. Ellison ayrıca 2018 yılında Tesla’ya yatırım yapmış ve yıllarca şirketin yönetim kurulunda görev almıştı.

Semafor’un aktardığı bilgilere göre Larry Ellison, Paramount’un Warner Bros. satın alımındaki öz sermaye finansmanının 40 milyar dolardan fazlasına kişisel garanti verdi. Musk veya diğer milyarder yatırımcıların sürece dahil edilmesi, Ellison’ın üstlendiği finansal yükün daha geniş bir yatırımcı grubuna dağıtılmasını sağlayabilir.

Paramount, 21 Eylül’de ABD’de 12 eyalet ve Writers Guild of America ile yürütülen hukuki süreçlerde uzlaşmaya vararak Warner Bros. Discovery anlaşmasının önündeki önemli engellerden birini kaldırmıştı.

Elon Musk bu kez Hollywood’a göz dikti: Paramount iddiası gündemde

MUSK'IN ŞİRKETTE NE KADAR ETKİLİ OLACAĞI BİLİNMİYOR

Warner Bros. Discovery anlaşmasıyla Paramount çatısı altında Warner Bros., DC, HBO, CBS ve CNN gibi önemli eğlence ve medya markaları bir araya geliyor. Musk'ın yatırımı da milyarder iş insanını medya grubunda ekonomik pay sahibi yatırımcılardan biri haline getirebilir.

Öte yandan Musk’ın yatırımcı grubuna katılması halinde şirketin günlük operasyonlarında veya içerik kararlarında resmi bir rol üstlenmesinin beklenmediği aktarılıyor.

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ETİKETLER
#elon musk
#paramount+
#Warner Bros. Discovery
#Larry Ellison
#David Ellison
#Medya
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