MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı kim aldı? MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım 23 Eylül 2026

MasterChef Türkiye 2026'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmacılar, 6. haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda bu kez kazandibi hazırlayarak hünerlerini sergileyecek. Kırmızı ve mavi takımın karşı karşıya geldiği mücadelede şefler, yarışmacıların hazırladığı kazandibilerini tadıp değerlendirecek. Gecenin sonunda en başarılı tabakları hazırlayan takım dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına karşı önemli bir avantaj elde edecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

23 EYLÜL 2026 MSTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

23 Eylül 2026 MsterChef dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

20 EYLÜL 2026 MASTERCHEF VEDA EDEN YARIŞMACI KİM?

20 Eylül 2026 masterchef veda eden yarışmacı Faruk oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)