Usta yönetmen Osman Sınav, 20 Mart 2025'te 66 yaşında hayatını kaybetmişti. Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi birbirinden başarılı yapımların yönetmenliğini üstlenen usta isim, vefatıyla yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Kariyeri boyunca sayısız projeye imza atan Osman Sınav'ın dizileri merak edildi. Türk sinema ve dizi sektörünün usta isimleri arasında yer alan Osman Sınav, yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcı olarak kariyerinde sayısız projeye imza atmıştı. Türk dizi tarihine damga vuran Osman Sınav'ın nasıl hayatını kaybettiği de merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü? Osman Sınav dizileri hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Osman Sınav'ın nasıl öldüğüne dair bilinmeyenler...

OSMAN SINAV NASIL ÖLDÜ?

Türk yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcı olarak kariyerini tamamlayan Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hangi kanser türüyle savaştığı bilinmeyen usta yönetmen, 66 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Türk dizi ve sinema sektörüne adını altın harflerle kazıyan Sınav, vefat haberiyle hem yakınlarını hem de sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu.

Eğitim kariyerini başarıyla tamamlayan Osman Sınav, profesyonel iş hayatına Man Ajans'ta metin yazarı olarak başlamıştı. 1980-1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta reklamcılık yaparak kariyerine devam eden Sınav, metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürütmüştü. 500'e yakın reklam filmi ve kampanya projesine imza atan usta yönetmen, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.ni kurmuştu.

Kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Osman Sınav'ın ölümüne sebep olan kanser türünün ne olduğuna dair kamuoyuna yansıyan detaylı bir açıklama bulunmuyor. Ailesi ve yakınları tarafından sadece uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu hastalıktan dolayı vefat ettiği bildirilen Sınav, ölümüyle tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu.

Türkiye'de özellikle dizi ve sinema alanında yaptığı başarılı projelerle tanınan Osman Sınav, kariyerini yapımcı, senarist ve yönetmen olarak ilerletmişti. İmza attığı her projede başarılı işler çıkaran Sınav, 'Süper Baba', 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerle büyük çıkış yakalamıştı. Ekmek Teknesi ve Sen Anlat Karadeniz gibi popüler dizilerin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Sınav, son olarak 2024 yılında 'Kör Nokta' adlı dizinin yapımcılığını üstlenmişti.

OSMAN SINAV DİZİLERİ HANGİLERİ?

Sanata olan tutkusu ve etkileyici anlatım gücüyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Osman Sınav, birbirinden başarılı birçok projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı.

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği diziler:

Kör Nokta - 2024

Yalnız Kurt - 2022

Gel Dese Aşk - 2020

Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019

N'olur Ayrılalım - 2016

Şahane Damat - 2016

İnadına Aşk - 2015-2016

Hatasız Kul Olmaz - 2014

Kızıl Elma - 2014

Sakarya Fırat - 2009-2013

Aramızdaki Duvar - 2011

Kılıç Günü - 2010

Doludizgin Yıllar - 2008-2010

Masumlar - 2009

Alayına İsyan - 2009

Pars: Narkoterör - 2008

Pusat - 2007

Acı Hayat - 2005-2007

Kapıları Açmak - 2005

Kurtlar Vadisi - 2003-2004

Ekmek Teknesi - 2002-2003

Hayat Bağları - 2000-2003

Deli Yürek - 1998-2002

Sıcak Saatler - 1997

Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği diziler: