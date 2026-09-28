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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:44

Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?

Türk dizi ve sinema sektörüne adını altın harflerle kazıyan usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, vefatıyla yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Kariyeri boyunca sayısız projeye imza atan Osman Sınav'ın dizileri merak konusu oldu. Hem yapımcı hem de yönetmen olarak Türk dizi tarihine damga vuran Osman Sınav'ın nasıl hayatını kaybettiği de araştırılmaya başlandı. Peki, Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 13:44

Usta yönetmen , 20 Mart 2025'te 66 yaşında hayatını kaybetmişti. , Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi birbirinden başarılı yapımların yönetmenliğini üstlenen usta isim, vefatıyla yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Kariyeri boyunca sayısız projeye imza atan Osman Sınav'ın dizileri merak edildi. Türk sinema ve dizi sektörünün usta isimleri arasında yer alan Osman Sınav, yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcı olarak kariyerinde sayısız projeye imza atmıştı. Türk dizi tarihine damga vuran Osman Sınav'ın nasıl hayatını kaybettiği de merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü? Osman Sınav dizileri hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Osman Sınav'ın nasıl öldüğüne dair bilinmeyenler...

OSMAN SINAV NASIL ÖLDÜ?

Türk yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcı olarak kariyerini tamamlayan Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Hangi kanser türüyle savaştığı bilinmeyen usta yönetmen, 66 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Türk dizi ve sinema sektörüne adını altın harflerle kazıyan Sınav, vefat haberiyle hem yakınlarını hem de sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu.

Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?

Eğitim kariyerini başarıyla tamamlayan Osman Sınav, profesyonel iş hayatına Man Ajans'ta metin yazarı olarak başlamıştı. 1980-1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta reklamcılık yaparak kariyerine devam eden Sınav, metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürütmüştü. 500'e yakın reklam filmi ve kampanya projesine imza atan usta yönetmen, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.ni kurmuştu.

Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?

Kariyeri boyunca birçok projeye imza atan Osman Sınav'ın ölümüne sebep olan kanser türünün ne olduğuna dair kamuoyuna yansıyan detaylı bir açıklama bulunmuyor. Ailesi ve yakınları tarafından sadece uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu hastalıktan dolayı vefat ettiği bildirilen Sınav, ölümüyle tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğmuştu.

Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?

Türkiye'de özellikle dizi ve sinema alanında yaptığı başarılı projelerle tanınan Osman Sınav, kariyerini yapımcı, senarist ve yönetmen olarak ilerletmişti. İmza attığı her projede başarılı işler çıkaran Sınav, 'Süper Baba', 'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi' gibi dizilerle büyük çıkış yakalamıştı. Ekmek Teknesi ve Sen Anlat Karadeniz gibi popüler dizilerin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Sınav, son olarak 2024 yılında 'Kör Nokta' adlı dizinin yapımcılığını üstlenmişti.

Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?

OSMAN SINAV DİZİLERİ HANGİLERİ?

Sanata olan tutkusu ve etkileyici anlatım gücüyle Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Osman Sınav, birbirinden başarılı birçok projenin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav, özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı.

Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği diziler:

  • Kör Nokta - 2024
  • Yalnız Kurt - 2022
  • Gel Dese Aşk - 2020
  • Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019
  • N'olur Ayrılalım - 2016
  • Şahane Damat - 2016
  • İnadına Aşk - 2015-2016
  • Hatasız Kul Olmaz - 2014
  • Kızıl Elma - 2014
  • Sakarya Fırat - 2009-2013
  • Aramızdaki Duvar - 2011
  • Kılıç Günü - 2010
  • Doludizgin Yıllar - 2008-2010
  • Masumlar - 2009
  • Alayına İsyan - 2009
  • Pars: Narkoterör - 2008
  • Pusat - 2007
  • Acı Hayat - 2005-2007
  • Kapıları Açmak - 2005
  • Kurtlar Vadisi - 2003-2004
  • Ekmek Teknesi - 2002-2003
  • Hayat Bağları - 2000-2003
  • Deli Yürek - 1998-2002
  • Sıcak Saatler - 1997
Osman Sınav dizileri hangileri? Osman Sınav nasıl öldü?

Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği diziler:

  • Sen Anlat Karadeniz - 2018-2019
  • İnadına Aşk - 2015-2016
  • Kızıl Elma - 2014
  • Sakarya Fırat - 2009-2013
  • Kılıç Günü - 2010
  • Doludizgin Yıllar - 2008-2010
  • Alayına İsyan - 2009
  • Pars: Narkoterör - 2008
  • Kurtlar Vadisi - 2003-2004
  • Ekmek Teknesi - 2002-2003
  • Hayat Bağları - 2000-2003
  • Deli Yürek - 1998-2002

 

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ETİKETLER
#deli yürek
#kurtlar vadisi
#osman sınav
#ekmek teknesi
#Sen Anlat Karadeniz
#Medya
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