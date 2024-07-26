İkinci el araç fiyatları düştü ama alıcı yok! Sıfır araç fiyatları için güncelleme beklentisi piyasayı karıştırdı

26 Temmuz 2024 14:48 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 14:48

Türkiye’de uzun süredir devam eden yüksek fiyatlı ikinci el arabalar sebebiyle, araç satış oranları oldukça düşmüştü. Hak edilen fiyatların çok üstünde araç satan Galericiler son dönemde büyük indirimlere gitti ancak satışlarda istediklerini bulamadı.

Bir taraftan da Türkiye’ye yatırım kararları alan otomobil devleri, sıfır araç alacaklar için yeni fırsatlar doğurdu.

Hal böyle olunca ikinci el araç satın almak yerine sıfır araçlara yönelen vatandaşlar için yerli ve milli aracımız TOGG'dan sonra bir güzel haber daha geldi. Çinli otomobil devleri Türkiye’de yatırımlarını arttırarak yüksek performanslı ve uygun fiyatlı araçları piyasaya sürmeye başladı.

Yeni üretilecek araba projeleri ile birlikte de diğer marka araçların fiyatlarında güncelleme bekleniyor.

Tüm bu süreci ve merak edilenleri tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel’e değerlendiren otomotiv gazetecisi Halit Bolkan kritik değerlendirmelerde bulundu.

İşte Halit Bolkan’ın araba piyasası hakkında yaptığı açıklamalar:

"6 AY - 6 BİN KM KURALI PİYASALARDA DENGEYİ SAĞLADI"

İkinci el piyasasında durgunluk 2023 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren hissedilmeye başlamıştı. Pandemi döneminde 0 km otomobil arzında yaşanan sorunlar nedeniyle liste fiyatının üzerinde satılmaya başlanan 0 km otomobillerin, kişiler tarafından ya da galerilerde plakalı ikinci el olarak fahiş fiyatlarla satışa sunulmasının yanı sıra 1-2 yaşındaki bazı modellerin fiyatları bile 0 km fiyatlarının üzerine çıkmıştı.

Arz-talep dengesinin bozulmasını fırsata çeviren kişi ve kuruluşlar sektörde rastlanmayan ölçüde karlılıkla satışlar gerçekleştirdi. Burada yetkili satıcıların da rolü olduğunu belirtmek gerekiyor. Nitekim yetkili satıcılara kesilen cezalar da gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin sonrasında artan tüketici şikayetleri nedeniyle 0 km otomobiller için 6 ay-6 bin km kuralı getirildi.

Biraz geç kalınan bu uygulama 0 km otomobil arzının da normale dönmeye başlamasıyla piyasa dinamiklerinin rayına oturmasına destek olmuş gibi görünüyor. Ancak ikinci el otomobil pazarında aşırı yükselen fiyatlar, 0 km otomobil arzının artmasıyla rüzgârı tersine çevirdi. Biriken talep 0 km otomobillere yönelirken ikinci elde fiyatlar aşağı çekilmeye, köpük alınmaya başladı. 2024 başından itibaren markaların kampanya silahına sarılması, fiyat indirimlerine gitmesi sonucu ikinci ele olan ilgi özellikle mayıs ve haziran aylarında iyice düştü.

"GALERİCİLER ZARARINA SATIYOR ANCAK ALICI BULAMIYORLAR"

Ellerindeki otomobilleri yüksek fiyattan alan galericiler finansal açıdan zor duruma düştü. Bu noktada krediye erişimin zorluğu da piyasanın durgunlaşmasındaki diğer bir etken. Bu aşamada galericiler ellerindeki araçları zararına bile satmaya çalışsalar müşteri bulmakta zorlanıyor.

Daha önce ikinci el üzerine çalışan bazı uzmanlar eylül ayından sora ikinci el pazarının hareketlenebileceğini öngörüyordu ama şu an için böyle bir gelişmenin yaşanabileceğine dair bir emare görünmüyor. Bir endekse göre haziran ayında ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 3,5 oranında geriledi ama satışlar düşmeye devam etti. Üstelik mevsimsellik gereği mayıs ve haziran aylarında satışların artması beklenirdi. Finansal gücü olmayan galericilerin zararına satış yapması beklenen bir durum. İkinci elde fiyatların genel olarak makul seviyelere geldiğini söyleyebiliriz ama artık müşteri bulmak zorlaştı.

SIFIR KM ARAÇ PAZARINDA KARTLAR YENİDEN DAĞITILIYOR

BYD’nin yatırım haberi ve diğer bazı Çinli markaların yatırım yapacağına dair haberler 0 km müşterilerinde heyecan uyandırdı.

Yeni yürürlüğe giren PHEV yani şarj edilebilir otomobillere yönelik yeni ÖTV oranları, BYD Seal U modelinin fiyatını 1 milyon 600 bin TL seviyesine kadar indirebilir, tabii distribütörün açıklamasını beklemek lazım. Ancak, yatırım teşvik belgesi alındığında yüzde 40 oranındaki ek mali yükümlülüğün kalkacak olması ve elektrikli otomobillerle ilgili Aralık 2023’te yayınlanacak tebliğden de muaf olacak olması nedeniyle BYD ciddi fiyat avantajı elde edecek.

Bu gelişmeler hayata geçtiğinde ve BYD yüksek adette otomobil getirdiğinde 0 km pazarında kartlar yeniden dağıtılacak. Bu durumda diğer markaların da rekabet etmek için fiyat düzenlemeleri yapması beklenebilir. İkinci el pazarına bu gelişmelerin yansıması için daha zaman var.