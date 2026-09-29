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Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:52

Volkswagen'in ardından Mercedes de dara düştü! Almanya fabrikaları için kritik karar

Mercedes, gerekli maliyet ve verimlilik koşullarının sağlanamaması halinde Almanya’daki bir montaj ve bir güç aktarma sistemi fabrikasını kapatabileceğini açıkladı. IG Metall sendikası sert tepki gösterirken, şirket hangi tesislerin risk altında olduğunu açıklamıyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Volkswagen'in ardından Mercedes de dara düştü! Almanya fabrikaları için kritik karar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:52

'in ardından de ’daki üretim tesislerinde kapanma ihtimaliyle karşı karşıya. Carscoops'un haberine göre şirket, maliyetler ve verimlilik konusunda gerekli koşullar sağlanamazsa bir montaj ve bir güç aktarma sistemi fabrikasının kapatılabileceğini açıkladı.

Mercedes-Benz'in üretimden sorumlu yöneticisi Michael Schiebe, Sindelfingen'deki fabrikalarındaki çalışanlarla geldi. Schiebe şirketin önceliğinin Almanya'daki tüm tesisleri korumak olduğunu vurguladı. "Net hedefimiz Almanya'daki tüm lokasyonlarımızı korumak" diyen Schiebe, hedefe ulaşılamaması halinde uygulanabilecek seçeneği ise şu sözlerle açıkladı:

"Eğer bunu başaramazsak Almanya'daki bir montaj ve bir güç aktarma sistemi fabrikasını kapatmak zorunda kalacağız."

Şirketin maliyetleri azaltmaya yönelik yeni önlemler konusunda binlerce Mercedes-Benz çalışanını temsil eden IG Metall sendikasıyla anlaşmaya varması gerektiği belirtiliyor.

Mercedes-Benz, Reuters’a yaptığı açıklamada Almanya’daki üretimin geleceği için maliyet tedbirlerinin yanı sıra verimliliği artıracak koşullara da ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Volkswagen'in ardından Mercedes de dara düştü! Almanya fabrikaları için kritik karar

SENDİKADAN MERCEDES-BENZ'E TEPKİ

Bununla birlikte fabrikaların kapanma ihtimalini IG Metall sert tepkiyle karşılıyor. Sendika, fabrika kapatma seçeneğinin çalışanlara karşı bir baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

"Fabrika kapatmakla tehdit etmek çözüm değildir" diyen IG Metall, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Böyle tehditlere başvuran herkese karşı kararlı bir şekilde direniriz. Yönetim kurulu çalışanlara 'taviz ya da fabrika kapanışı' ültimatomuyla baskı yapabileceğini düşünüyorsa cevabımız açık: Biz varken olmaz."

Michael Schiebe, Almanya’daki hangi tesislerin kapanacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Halihazırda Mercedes'in ülkede 7 güç aktarma sistemi fabrikası ve 3 araç montaj tesisi bulunuyor.

Volkswagen'in ardından Mercedes de dara düştü! Almanya fabrikaları için kritik karar

VOLKSWAGEN DE ALMANYA'DAKİ FABRİKALARINI DEĞERLENDİRİYOR

Öte yandan Almanya’nın bir diğer otomotiv devi Volkswagen de aynı dertten muzdarip. Yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre Volkswagen Group, 2031 ile 2034 yılları arasında Almanya’daki 4 fabrikasını kapatabilir.

Alman üreticilerin üzerindeki baskının önemli nedenlerinden biri: Çinli otomobil markalarının yükselişi olarak öne çıkıyor.

BYD, Geely, GAC ve Changan dahil olmak üzere Çinli üreticilerin araçları, Mercedes ve diğer Avrupalı firmaların modellerinden çoğu zaman daha düşük fiyatlarla satışa sunuluyor.

Volkswagen'in ardından Mercedes de dara düştü! Almanya fabrikaları için kritik karar

MERCEDES'İN ÇİN SATIŞLARI YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Çin pazarındaki artan rekabet ise Mercedes'in satışlarına yansıdı. Şirketin Çin’deki satışları ikinci çeyrekte yüzde 30 gerilerken, faaliyetleri nedeniyle 800 milyon dolarlık değer düşüklüğü kaydetti.

Volkswagen'in ardından Mercedes de dara düştü! Almanya fabrikaları için kritik karar

Yüksek gümrük vergilerinin oluşturduğu maliyetler de bir diğer problem. Mercedes'in sadece 2025 yılında ABD'nin uyguladığı tarifeler nedeniyle 1,1 milyar dolarlık mali etkiyle karşılaştığı bildirildi.

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#Almanya
#mercedes-benz
#volkswagen
#Ig Metall
#Michael Schiebe
#Otomobil
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