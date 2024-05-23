Bakan Fidan'dan vize serbestisi açıklaması

23 May 2024 15:26 - Güncelleme : 23 May 2024 15:41

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Hükümetimiz AB ile ilgili çalışmalardan asla vazgeçmemiştir.



Vize konusunda iki aşamalı çalışıyoruz. Türkiye AB arasında vize serbestliğine gidilmesi.

Bu konu uzun yıllardır gündemde olan bir mesele.

Amacımız kendi içimizdeki değişikleri yapıp vize serbestliği konusunda AB ile mevzuatı tamamlamak

Gerek göç, gerek güvenlik, gerek kovid sonrası dönemde kapasiteyi telafi edemediği için sıkıntılar yaşamaya başlamıştı. Bunu da epeydir Avrupalı meslektaşlarımızla müzakere ediyoruz.

Başta iş adamlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere hem AB ile birebir konuşuyoruz hem de AB kurumlarıyla bu konuyu yakından görüşüyoruz.

Varhelyi'nin açıklamalarından satırbaşları ise şöyle;

Ekonomik ilişkilerin de ilerleme göstermesi gerekiyor AB ve Türkiye arasında. Bunun için iş insanlarının da daha kolay seyahat edebilmeleri gerekiyor, tabi öğrencilerin de.

AB-Türkiye arasında geçen yıl 200 milyar euro ticaret hacmine çıkmış. Türkiye AB'nin 5. en büyük ticaret ortağı. Bunu daha da geliştirmek gerekiyor. Türkiye'ye daha fazla yatırımı da ele aldık. AB-Türkiye Yatırım Platformu kuruldu. Sadece kamu değil özel yatırımlar da teşvik ediliyor bu platformda. Bu yıl çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz.

Her iki taraf da birbirimize daha fazla ihtiyaç olduğumuzu kabul ediyoruz. Üst düzey diyaloglar tekrar balayacak. Daha düzenli şekilde bir araya geleceğiz ve her şeyi daha hızlı ilerletebileceğiz.