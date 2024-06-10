DEM Partili milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu tutuklandı!

10 Haziran 2024 18:04 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:22

İBB tarafından ödeme alamadıklarını söylediler: Belediyenin önünde eylem yaptılar

İBB tarafından ödeme alamadıklarını söylediler: Belediyenin önünde eylem yaptılar

Ankara’da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi. Edinilen bilgilere göre olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi.

SİLAHLA YARALADI!

Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.’yi silahla yaraladı. Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, M.K'yi silahla vurup olay yerinden kaçan kişinin DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısına ifade veren Sakık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.