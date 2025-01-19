Halk Abdullah Öcalan konusunda kararını verdi! Ankette çarpıcı sonuçlar

19 Ocak 2025 23:18 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 23:31

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla yeniden gündeme taşınan İmralı süreci, toplumda tartışılmaya devam ediyor. Özdemir Araştırma ve MAK Danışmanlık'ın gerçekleştirdiği anket, halkın büyük bir kısmının Öcalan'ın çağrısının yankı bulacağına inanmadığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin öncelikli sorunun sorulduğu ankette terörün yeri ise sıralamasıyla dikkat çekti. İşte sonuçlar...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla yeniden alevlenen İmralı sürecinde gözler PKK terör örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan'da... Siyaset çevreleri Öcalan'dan yapılacak bir çağrıyla teröristlerin silah bırakacağı beklentisi içindeyken anketler vatandaşın bu konuda daha karamsar olduğunu gözler önüne koydu.

ÖCALAN'IN TALİMATIYLA PKK SİLAH BIRAKIR MI?

TGRT Haber'de Gündem Özel programına katılan Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, Özdemir Araştırma tarafından gerçekleştirilen bir anketin verilerini ekrana taşıdı. Katılımcılara "Sizce PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyarak silah bırakır mı?" sorusunun yöneltildiği ankette kamuoyunun bu konuda şüpheler taşıdığı ortaya çıktı.

YÜZDE 67 "BIRAKMAZ" DİYOR

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60,2’si "Kesinlikle bırakmaz/bırakmaz" yanıtını verdi. Bu oran, toplumun büyük bir kısmının PKK’nın silah bırakma çağrılarına karşı olumsuz bir tutum sergilediğini gösteriyor. "Belki bırakır belki bırakmaz" diyenlerin oranı ise yüzde 7,3 ile sınırlı kaldı. Bu iki grup, birlikte değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 67,5’inin PKK’nın silah bırakma ihtimaline ya tamamen karşı ya da kararsız olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan, "Kesinlikle bırakır"seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 14,8 ile dikkat çekti. Bu kesim, PKK’nın silah bırakma ihtimaline olumlu yaklaşan azınlık bir grup olarak öne çıkıyor. Ancak anketin dikkat çeken bir diğer sonucu ise yüzde 17,7’lik bir kesimin "Bilmiyor/fikri yok" seçeneğini işaretlemiş olması. .

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU EKONOMİ

Özdemir Araştırma tarafından yapılan ankette katılımcılara sorulan bir diğer başlık da "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?" oldu. Ankette, katılımcıların büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin en öncelikli sorununu ekonomi olarak belirtti. Prof. Dr. Ulağlı’nın aktardığı verilere göre, ekonomi sorununa dikkat çekenlerin oranı aralık ayında yüzde 59 iken, ocak ayında bu oran yüzde 64’e yükseldi. Bu artış, ekonomik sıkıntıların toplumun gündemindeki ağırlığını daha da artırdığını ortaya koydu.

ABDULLAH ÖCALAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER OLUMSUZ BULUNDU

MAK Danışmanlık tarafından yapılan ankette ise, katılımcılara "Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 42’si görüşmeleri olumlu bulurken, yüzde 47’si olumsuz değerlendirdi. Geri kalan kesim ise bu konuda fikir belirtmedi. Anket, toplumun bu konuya yaklaşımında görüş ayrılıklarının belirgin olduğunu ortaya koydu.