İYİ Partili başkan ile 8 yönetici istifa kararı aldı! Yeni partilerini duyurdular

07 May 2024 16:28 - Güncelleme : 07 May 2024 16:29

Meral Akşener döneminin bittiği Müsavat Dervişoğlu’nun yeni genel başkan olduğu İYİ Parti’de değişimler hız kazandı. Alaşehir İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Bozdağ başta olmak üzere toplanan ilçe yönetiminde 8 kişi İYİ Parti’den istifa ederek CHP’ye katıldı.

Alaşehir CHP Lokalinde düzenlen törene Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu katıldı. İYİ Parti ilçe başkanı Volkan Bozdağ ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Kamil Yılmaz, Ömer Senir, Adem Sönmez, Müşerref Saruhan, Suat Saruhan, Emine Bozdağ ve Hasibe Bozdağ partilerinden ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek, CHP’ye katıldı. Ayrıca Toygar Mahallesi Muhtarı Yusuf Aşkın, Emekli öğretmen Cahit Karaman da partiye üye oldu. Üyelerin rozetlerin CHP İlçe Başkanı Mustafa Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu taktı.

ÖZGÜR ÖZEL'E DESTEK

Katılım töreninde konuşan Alaşehir CHP İlçe başkanı Mustafa Öztürk, İYİ Parti’den istifa ederek, partisine katılanların isimlerini birer birer sayarak teşekkür etti. İYİ Parti’den ayrılan ilçe başkanı ve ekibi adına konuşan Volkan Bozdağ, "İYİ Parti'ye gönül vermiş ne kadar İYİ Partili arkadaşlarım eğer ki siyaset insan kazanma sanatıysa, ben zaten kazandım. Benim için her zaman varsınız var olacaksınız, İYİ Parti kuruluş, fabrika ayarlarından çıkmış, hiçbir zaman çamur at izi kalsın görüşünde olmadım, olmayacağım. Sadece yeni genel başkana başarılar dilerim. Rayından çıkmış tren vagonları gibi ekonomisinden, işçisinden, emekçisinden, sermayesinden dağılmış bir ülke halindeyiz. Bu ülkemiz için, genel başkanımız Özgür Özel’e destek için bizde varız." dedi.