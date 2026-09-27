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Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:48

Saçınızı yıllardır yanlış kurutuyor olabilirsiniz: Daha düzgün saçların anahtarını uzman isim açıkladı

Saç bakım uzmanı Anabel Kingsley, fön çekerken saç diplerinden başlamak yerine önce uzunlukları ve uçları kurutmanın dolaşma, kabarma ve yıpranmış görünümü azaltabileceğini söylüyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Saçınızı yıllardır yanlış kurutuyor olabilirsiniz: Daha düzgün saçların anahtarını uzman isim açıkladı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 17:48

Saç kuruturken diplerden başlayıp uçlara doğru ilerlemek birçok kişinin alışkanlığı haline gelmiş durumda. Fakat saç bakım uzmanı Anabel Kingsley'e göre daha iyi sonuç almak için işlemi tam tersinden yapmak gerekiyor. Kingsley, Daily Mail'e yaptığı açıklamada saçın önce üst kısmının kurutulmasının uzunlukların farklı yönlere savrulmasına yol açabileceğini belirtti.

"Saçınızın üst kısmını önce kurutursanız, uzunluklar farklı yönlere savrulabilir" diyen Kingsley, saç uçlarının genellikle daha ince, daha yıpranmış ve daha gözenekli olduğuna dikkat çekti. Kingsley, "Özellikle nemliyken birbirlerine yapışmaya ve dolaşmaya daha yatkın hale gelirler. Uçların yıpranmış görünmesine neden olmasının yanı sıra kırılmaya da yol açabilir" dedi..

Saçınızı yıllardır yanlış kurutuyor olabilirsiniz: Daha düzgün saçların anahtarını uzman isim açıkladı

SAÇ UÇLARINDAKİ KABARMANIN NEDENİ HİDROJEN BAĞLARI OLABİLİR

Haircare: The Ultimate Guide adlı yeni kitabında konuya değinen Kingsley, saçın üst veya ön bölümünden kurutulmaya başlanması halinde uçlarda dolaşma ve kabarma oluşabileceğini aktarıyor.

Uzman, söz konusu etkinin saç yapısındaki hidrojen bağlarıyla ilişkili olduğunu söylüyor.

Saçınızı yıllardır yanlış kurutuyor olabilirsiniz: Daha düzgün saçların anahtarını uzman isim açıkladı

"Hidrojen bağları saçınızdaki en zayıf ancak en fazla sayıdaki bağlardır. Saçınızı ıslattığınızda kırılırlar ve saçınız kuruduğunda yeniden oluşurlar" diyen Kingsley, aynı bağların saça farklı şekiller verilmesini mümkün hale getirdiğini belirtti.

Hidrojen bağları atmosferdeki nemden de etkileniyor. Dolayısıyla özenle şekillendirilen saçlar, nemli veya yağmurlu havalarda kısa sürede formunu kaybedebiliyor.

Kingsley’e göre önce saçın üst bölümünü kurutmak, uzunluklardaki hidrojen bağlarının rastgele şekilde yeniden oluşmasına neden olabiliyor. Sonuç olarak saç daha kuru ve kabarık görünebiliyor.

Saçınızı yıllardır yanlış kurutuyor olabilirsiniz: Daha düzgün saçların anahtarını uzman isim açıkladı

Ortaya çıkan görüntüyü düzeltmek isteyen kullanıcılar ise daha yüksek sıcaklıklara veya daha sert şekillendirme yöntemlerine başvurabiliyor. Fakat uzmana göre yüksek ısı saç uçlarına daha fazla zarar verebilir.

“Uçlarınız daha eski olduğu için zaten daha gözenekli ve yıpranmış durumda. Dolayısıyla onlara gerçekten nazik davranmak gerekiyor” diyen Kingsley, saç uçlarının sırılsıklam değil, hâlâ nemliyken düşük veya orta sıcaklıkta kurutulmasını öneriyor.

Saçınızı yıllardır yanlış kurutuyor olabilirsiniz: Daha düzgün saçların anahtarını uzman isim açıkladı

ÖNCE UÇLAR, ARDINDAN SAÇ DİPLERİ

Uzmanın önerdiği yöntemde ilk olarak saç uzunlukları ve uçları şekillendiriliyor. Böylelikle aşırı sıcaklığa veya fırçayla yüksek gerilim uygulamaya gerek kalmadan saça şekil vermek kolaylaşabiliyor.

Saç diplerinin ise saç yoğunluğunun daha fazla olması nedeniyle genellikle daha uzun sürede kuruduğu belirtiliyor. Uçlar şekillendirildiğinde diplerin hâlâ biçim verilebilecek kadar nemli kalması bekleniyor. Dipler erken kurursa sıcaklığı artırmak yerine bölgeyi az miktarda suyla yeniden nemlendirmek öneriliyor.

Saçınızı yıllardır yanlış kurutuyor olabilirsiniz: Daha düzgün saçların anahtarını uzman isim açıkladı

Herkesin saç yapısının farklı olduğunu vurgulayan Kingsley, yöntemin her kişide aynı sonucu vermeyebileceğini de kabul ediyor:

“Elbette herkesin saçı farklı ve bazı insanlar önce saçlarının üst kısmını kuruttuklarında elde ettikleri sonucu beğenebilir. Fakat kliniğimizdeki danışanlarda çok iyi sonuç verdiği için yöntemimi denemenizi öneriyorum.”

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ETİKETLER
#saç bakımı
#Daily Mail
#Anabel Kingsley
#Haircare The Ultimate Guide
#Hidrojen Bağları
#Sağlık
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