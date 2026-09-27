Sol kulaktaki çınlamasını hafife almayın! Nabız gibi ses duyduğunuzda hemen doktora gidin

Kulakta zaman zaman ortaya çıkan çınlama, uğultu ya da vızıldama gibi nedenler birçok kişi tarafından yaşanabilecek bir durumdur. Ancak her çınlamanın sesi aynı olmaya biliyor. Sanki nabzının sol kulağınızın altın da ve orada atıyormuş gibi sen yapar. Bu da ilerleyen bir hastalığına neden olabilir. Bu sebeple de kulağınız da nabız gibi bir ses duyarsanız hemen doktora gidin.

SOL KULAKTAKİ ÇINLAMASINI HAFİFE ALMAYIN!

Kulaklarda kimi zaman tek taraflı bir çınlama meydana gelebilir. Bu çınlamayla birlikte de kulaklarda birtakım olaylar gündeme gelebilir. Ağrı ya da çınlamayla birlikte nabız gibi bir ses duyulmaya başladığı zaman hafife alınmaması gerekiyor. Çünkü çınlamayla birlikte ortaya çıkan kalp atışı gibi sesin duyulması değerlendirilmesi gereken hastalıklar arasında yer alıyor.

KULAK ÇINLAMASI?

Kulak çınlaması, dışarıdan herhangi bir ses gelmemesine rağmen kişinin zil sezi, uğultu, vızıltı, tıklama ya da ıslık gibi benzeri sesleri duymak ve bu sesi baş bölgesinde hissetmek anlamına geliyor. Aslında kulak çınlamasının pek çok nedeni olduğu biliniyor. Bunlar arasında işitme kaybı, yüksek sese maruz kalmak, kulak kirinin birikmesi, kulak enfeksiyonun artmasına neden olabilir.

Bu sebeple de her kulak çınlamasını kötü sanmak doğru olmaz. Ancak kulakta meydana gelen ağrının tek taraflı olması ve sürekli bir taraftan ağrı yapması farklı bir nedenin daha ortaya çıkartır. Özellikle de sol kulak çınlaması çok olduğundan en çok merak konular arasında yer alıyor.

SOL KULAK ÇINLAMASI NEDEN OLUR?

Kulak çınlamasının yaygın nedenleri arasında kir, yüksek sese maruz kalma, kulakta iltihap ve sıvı birikmesi, kulak zarında delinme, bazı ilaçların kullanımı ve baş ve boyun yaralanmaları, yüksek tansiyon, kansızlık gibi hastalıklar kulak çınlamasına neden olur.

Kulaklarda meydana gelen ilk ağrı ya da kaşıntı hemen kulak zarı ya da kulağın içinde meydana gelebilecek bir olaydır. Bu sebeple de kulak içi hastalıklarla oldukça fazladır. Nadir durumlarda meydana gelebilir.

İşitme kaybı y ada sinir gibi durumlarında en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor. Özellikle de yeni başlayan ancak bir türlü geçmek bilmeyen ağrılar meydana gelirse hemen bir sağlık kuruluşu tarafından tedavi altına alınması gerekiyor.

NABIZ GİBİ SES DUYDUĞUNUZDA HEMEN DOKTORA GİDİN

Kulaklarda meydana gelen nabız gibi ses duyma aslında sizlere hastalığınız hakkında yardımcı olabilir. Çünkü kişiler kan akışının oluşturduğu sesi daha belirgin olmasıyla kulak içinde meydana gelebilecek durumlar sizleri korkutabilir. Bu duruma sağlıkta nabızla senkronize adı verilir. Ancak bunun kesin bir hastalık olup olmadığını henüz bilinmiyor. Sadece bu belirtilerinin olduğunu söyleyerek sizlerin kulak sağlığı hakkında net bir şekilde bilgi almak çok da mümkün değildir.

Hangi belirtiler meydana geldiğinde doktora gidilmesi gerekiyor;

Çınlamanın kalp atışıyla aynı ritimde olması

Ani ve belirgin işitme kaybı

Baş dönmesi

Kulakta ağrı y ada akıntı

Çınlamanın giderek şiddetlenmesi

Yüzde uyuşma ya da güçsüzlük

Görme de meydana gelen değişiklik

Gibi nedenlerden dolayı kulaklarınızda bir ağrı ya da bir doluluk hissediyorsanız kulaklarınız için doğru olan sağlığı yaptırmanız gerekiyor. Özellikle de ani işitme kaybı ile birlikte ortaya çıkan çınlama genellikle acil olarak değerlendirilir.