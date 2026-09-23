F-22 Raptor’da yıllar sonra büyük değişiklik: İlk kez görüntülendi

ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki F-22 Raptor uçağı, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarında daha önce resmi olarak görülmeyen harici podlarla görüntülendi. Bunların, uçağa kazandırılması planlanan kızılötesi arama ve takip (IRST) sensörleri olduğu değerlendiriliyor.

ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı F-22 Raptor için yürütülen modernizasyon çalışmalarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Havacılık fotoğrafçısı StinkJet, FEVER21 çağrı kodunu kullanan üretim modeli bir F-22'yi Kaliforniya'daki Aerospace Valley üzerinde kanatlarının dış istasyonlarına yerleştirilmiş iki podla görüntüledi.

Uçağın alt bölümünün F-22'lerde alışılmış koyu metalik gri renge kıyasla daha açık bir tona sahip olması da dikkat çekti. Edwards Hava Kuvvetleri Üssü çevresinde yeni sistemleri test eden savaş uçaklarının sık sık görüntülenmesine rağmen, son F-22 uçuşu ABD Hava Kuvvetlerinin daha önce bütçe belgelerinde yer verdiği bir modernizasyon programıyla örtüşüyor.

F-22 RAPTOR SAVAŞ UÇAĞINA IRST SENSÖRÜ GELİYOR

F-22'nin düşük radar görünürlüğü üzerine tasarlanan yapısı nedeniyle uçağın kanat altında harici sistem taşıması olağan bir tercih değil. Kanatlara eklenen ekipmanlar radar izini artırabildiği için podlar önemli bir ihtiyacı karşılamış oluyor.

Aynı pod düzeni Mart 2026'da, ABD Hava Kuvvetlerinin test ettiği düşük sürüklemeli harici yakıt tanklarıyla birlikte görülmüştü. Görüntülerin karşılaştırılması, kanat altındaki podların yakıt tanklarından bağımsız ayrı bir ekipman olduğunu ortaya koyuyor.

En güçlü ihtimal ise podların kızılötesi arama ve takip yani IRST sistemlerini taşıması. Radar sinyali göndermek yerine uçakların oluşturduğu ısı izlerini algılayan teknoloji, savaş uçaklarının hedeflerini kendi radarını aktif hale getirmeden tespit ve takip etmesine imkan tanıyor.

Pasif olarak çalışan IRST sistemleri özellikle radar tespitinden kaçınmak amacıyla geliştirilen diğer düşük görünürlüklü uçaklara karşı önem taşıyor. Sistem sayesinde F-22, kendi konumunu radar yayınıyla açığa çıkarmadan çevresindeki hava hedeflerini takip edebiliyor.

30 ADET POD İÇİN ÜRETİM SİPARİŞİ VERİLDİ

ABD Hava Kuvvetlerinin 2026 mali yılına ilişkin bütçe belgeleri de F-22 filosuna pod biçiminde IRST sistemi kazandırılacağını gösteriyor. Belgelerde programın amacı, "F-22'nin algılama ve takip kabiliyetini geliştirmek ve ilk gören, ilk ateş eden ve ilk imha eden olma yeteneğini koruyarak hava üstünlüğünü güvence altına almak" ifadeleriyle açıklanıyor.

Program kapsamında şimdiden toplam 30 pod için üretim siparişi verildi. Siparişlerin 15'er adetlik iki ayrı parti halinde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Harici pod kullanımının ise doğrudan tercih edilen bir tasarımdan çok F-22’nin mevcut yapısından kaynaklanan bir çözüm olduğu aktarılıyor. Dahili bir IRST sisteminin Raptor'a entegre edilmesi yeni soğutma hatları, kablolama ve güç dağıtım sistemleri gerektirecek.

F-22 üretiminin 2012 yılında sona ermiş olması ve uçağın bakım açısından halihazırda oldukça karmaşık bir yapıya sahip bulunması, dahili değişiklikleri zorlaştırıyor. Sensörün harici bir pod içerisine yerleştirilmesi entegrasyon sürecini kolaylaştırırken, uçağın radar görünürlüğü açısından belirli bir dezavantaj oluşturuyor.