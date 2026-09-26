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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:30

A Milli Takım'da Montella, Fransa yenilgisini değerlendirdi! "Çok üzüntülüyüz"

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli Stadı'nda ağırladığı Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Gerçekten çok üstün performans gösterdi takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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A Milli Takım'da Montella, Fransa yenilgisini değerlendirdi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:30

, 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli Stadı'nda ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlayan mücadeleyi 54. dakikada 'nin attığı golle 1-0'lık skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

A Milli Takım'da Montella, Fransa yenilgisini değerlendirdi! "Çok üzüntülüyüz"

A Milli Takım'da teknik direktör , Fransa mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da Montella, Fransa yenilgisini değerlendirdi! "Çok üzüntülüyüz"

Montella, "Maçı analiz ederken takımı analiz ediyorum. Hiçbir zaman bireysel olarak analiz etmem. O yüzden bu konuda sadece şunu söyleyebilirim, kora kor bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok üstün performans gösterdi takımımız. O yüzden çok üzüntülüyüz. Çünkü daha fazlasını hak ettiğimize inanıyorum. Gol de atabilirdik. Ama maç boyunca baktığınızda cesaretli oynayan, ruhumuzu sahaya yansıtan ve fedakarlıklarla organizasyon olarak da iyi oynayan bir takımımız oldu. Bu da aslında gelecekte yapacağımız bütün maçlara farklı bir zihniyet kazandırması gerekir. Çünkü ne olursa olsun, kim olursa olsun kendi futbolumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum sporcularımızı. Çünkü maçın sonuna kadar iyi bir mücadele verdik. Ama dediğim gibi daha fazlasını hak ediyorduk" diye konuştu.

"RAKİP HEM FİZİKSEL OLARAK HEM DE ZİHİNSEL OLARAK ÜSTÜN FUTBOLCULARA SAHİP"

Konuşmasını sürdüren Montella, "Özellikle üçlü oynadığınızda fikir tabii ki daha yakın destekler sunabilmek ve topa güçlü bir şekilde sahip olmak. Ama biliyorsunuz ki tek başınıza oynamıyorsunuz, rakipte sahada var. Rakipler, bugün fiziksel olarak da çok iyi bir baskı uygulayabildiğini görebildik. Karşımızdaki rakibin parametreleri de devreye giriyor. Bu parametrelerde devreye girince rakip takım sahanın her alanında hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak üstün futbolculara sahip. Tabii ki bu demek olmuyor biz onlarla mücadele edemeyiz. Biz mücadelemizi verdik ve sahanın içinde gereğini yaptık. Ama baktığınızda bu maçta fiziksel ve zihinsek olarak çok fazla enerji harcadığımızı söyleyebilirim. Görevim, hemen bir an önce bunu toparlamak. Çünkü bizi bir maç daha bekliyor yakın bir tarihte. O yüzden o maça da çok iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Fiziksel ve zihinsel olarak da toparlanınca istediğimiz sonuca varacağız. Saha zemini çok fazla bize yardımcı olmadı bu konuda" şeklinde konuştu.

A Milli Takım'da Montella, Fransa yenilgisini değerlendirdi! "Çok üzüntülüyüz"

"MAALESEF UFAK BİR HATADAN GOL DOĞDU"

Enerjilerin çok yüksek harcandığı bir maç olduğunun altını çizen Montella, "Futbolculara karşı en ufak hatayı vermememiz gerekiyor çünkü karşıdaki rakiplerimiz de belirli kriterlere sahipler ve cezalandırabilirler. Maalesef ufak bir hatadan gol doğdu. Böyle bir maçı yorumlamak üzücü benim için. Çünkü gerçekten sahada her şeyini veren milli takımımız vardı. Sonuna kadar mücadele verdiler ve zorladığımız anlar bile var, teknik ve fiziksel açıdan. Buna rağmen maçı bu sonuçla kapattığımız için de üzüntülüyüz. Sonuna kadar mücadele verdiler ama istediğimiz sonuca varamadık" ifadelerini kullandı.

"CAN UZUN, SALİH VE İSMAİL MÜTHİŞ OYNADILAR"

Kocaeli seyircisine teşekkür eden Montella, "Eksiklerimiz tabii ki var. Orkun, Hakan eksikti. Salih ve İsmail de müthiş oynadılar. Onun yanı sıra Mert Müldür ve Kenan da yoktu. Çok önemli futbolcular bizim için. Ama az önce de söylediğim gibi, Salih ve İsmail müthiş oynadılar. Hırvatistan'da başladığımızda Salih ve İsmail ile başlamıştık. O maçta nasıl oynadılar da bu maçta da yanı performansı verdiler. O yüzden tabii ki ister istemez eksiklerimiz var ama bizde olan bütün futbolcular burada oynamayı hak edecek seviyede. Baktığınızda şu anda benim tek görevim hemen onları toparlamak. Çünkü ileriki maçlarda onların gücüne ihtiyacımız olur. Orkun'u geri kazanmaya çalışıyoruz. Sakatlığı devam ediyor ama bugünlerde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bütün enerjimi milli takım için harcayacağım ve kazanmak için sahada olacağız. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir. Can Uzun müthiş bir maç oynadı. Genç bir futbolcu olmasına rağmen şimdi A Milli Takım'da performansını göstermeye başladı. Rakibin değerine göre düşündüğümüzde açıkçası eşit bir maç oynadığımızı söyleyebilirim. O yüzden hepsinden memnun kaldım. Takımımız iyi mücadele verdi ancak istediğimiz sonucu alamadık" diyerek sözlerini tamamladı.

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