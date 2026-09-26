A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Fransa ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlayan mücadeleyi 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0'lık skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

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HABERİN ÖZETİ Arda Güler, Fransa mağlubiyetinin ardından konuştu! "Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz" A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olarak lige başladı. Maçın tek golünü 54. dakikada Kylian Mbappe attı. Genç futbolcu Arda Güler, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti. Güler, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğine rağmen taraftar desteğine dikkat çekti. Takım, kazanmayı çok istediğini ve sonucu unutturmak için kalan maçlarda elinden geleni yapacağını ifade etti.

A Milli Takım'ın genç futbolcusu Arda Güler, Fransa mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımdaki eksikliklere rağmen saha içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden genç yıldız, taraftarların desteğine dikkat çekti.

Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğinden bahseden Arda, önceki maçlarda sergiledikleri kötü performansı unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarından bahsederken, "Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye'de, Avrupa'da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.