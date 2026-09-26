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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:24
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:33

Arda Güler, Fransa mağlubiyetinin ardından konuştu! "Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz"

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli Stadı'nda ağırladığı Fransa'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuşan A Milli Takım'ın oyuncularından Arda Güler, "Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Arda Güler, Fransa mağlubiyetinin ardından konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 01:24
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 01:33

, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli Stadı'nda ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlayan mücadeleyi 54. dakikada 'nin attığı golle 1-0'lık skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.

HABERİN ÖZETİ

Arda Güler, Fransa mağlubiyetinin ardından konuştu! "Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz"

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0 mağlup olarak lige başladı.
Maçın tek golünü 54. dakikada Kylian Mbappe attı.
Genç futbolcu Arda Güler, maç sonrası yaptığı açıklamada takımın elinden gelenin en iyisini yaptığını belirtti.
Güler, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğine rağmen taraftar desteğine dikkat çekti.
Takım, kazanmayı çok istediğini ve sonucu unutturmak için kalan maçlarda elinden geleni yapacağını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Arda Güler, Fransa mağlubiyetinin ardından konuştu! "Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz"

A Milli Takım'ın genç futbolcusu Arda Güler, Fransa mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arda Güler, Fransa mağlubiyetinin ardından konuştu! "Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz"

Takımdaki eksikliklere rağmen saha içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden genç yıldız, taraftarların desteğine dikkat çekti.

Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğinden bahseden Arda, önceki maçlarda sergiledikleri kötü performansı unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarından bahsederken, "Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye'de, Avrupa'da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#fransa
#A Milli Takım
#Futbol
#kylian mbappe
#UEFA Uluslar Ligi
#Kocaeli Stadı
#Spor
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