Arda Güler, Fransa mağlubiyetinin ardından konuştu! "Kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz"

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İstanbul
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta ilk maçında Kocaeli Stadı'nda Fransa ile karşı karşıya geldi. Türkiye, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlayan mücadeleyi 54. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0'lık skorla kaybetti ve Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladı.
A Milli Takım'ın genç futbolcusu Arda Güler, Fransa mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takımdaki eksikliklere rağmen saha içerisinde ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade eden genç yıldız, taraftarların desteğine dikkat çekti.
Sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinin fazlasıyla hissedildiğinden bahseden Arda, önceki maçlarda sergiledikleri kötü performansı unutturmak için ellerinden geleni yaptıklarından bahsederken, "Öncelikle Kocaeli halkına çok teşekkür ediyoruz. Nereye gidersek gidelim, Türkiye'de, Avrupa'da her yerde destekliyorlar. Son performanslarımızı unutturmak için elimizden geleni yaptık. Bir sürü sakat oyuncumuz vardı, cezalı oyuncularımız vardı. Ona rağmen elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki kazanmayı çok istedik, çok üzgünüz. Ama şimdi hala önemli maçlarımız var. İnşallah onları kazanacağız. Elimizden geleni yapıp bugünü de unutturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.