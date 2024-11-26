Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo transfer için kararını verdi

26 Kasım 2024 15:20 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:21

Anderson Talisca transferine yakın olan Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgileniyor. Jose Mourinho, Ronaldo hakkında görüşünü açıkladı. Al-Nassr'dan ayrılmak istediği öne sürülülen dünyaca ünlü yıldız, transfer süreciyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ile olan planını açıkladı! 'Özel jetine atlayıp gelebilir'

Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo ile olan planını açıkladı! 'Özel jetine atlayıp gelebilir'

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe​ dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho​ kadar ses getirecek bir transfer yapmak istiyor. Bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen Anderson Talisca’nın peşine düşen Fenerbahçe’nin Al-Nassr​ forması giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo’yu radarına aldığı iddia edildi.

JOSE MOURİNHO'DAN RONALDO AÇIKLAMASI

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, vatandaşı ve Real Madrid'ten eski öğrencisi olan Cristiano Ronaldo​ hakkında görüşünü ifade etmişti. Jose Mourinho, "Ronaldo, belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. Çünkü; İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse tam ortasında kalıyor. Özel jetine atlayıp, eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelebilir" dedi.

AL-NASSR İLE DEVAM

Dünyaca ünlü yıldızın transfer süreciyle ilgili karar verdiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile anılan 39 yaşındaki yıldızın kulübü Al-Nassr'la sözleşme uzatacağı belirtildi.

Suudi ekibinin Portekizli yıldızla en az 1 yıl daha devam etmek istediği bunu tecrübeli yıldıza bildirdiği öğrenildi. Ronaldo'nun da bu teklife sıcak baktığı Arap medyasında yer aldı.

RONALDO'NUN AL NASSR KARNESİ

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'da forma giyen Portekizli golcü Cristiano Ronaldo 85 maçta forma giyerken 74 gol kaydetti. Attığı gollerin yanı sıra 18 asist yaptı.