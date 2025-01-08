Beşiktaş, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Bülent Ülgen'in getirildiğini açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ocak 2025 22:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:37
Beşiktaş'ta yapılan başkanlık seçimlerinden sonra yönetim kurulları tamamen değişiyor. Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Bülent Ülgen'in getirildiğini açıkladı.
Süper Lig takımı Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuz, yeniden yapılanma planlaması doğrultusunda iletişim birimimizde görevlendirmelerde bulunmuştur.
Yeniden yapılanma planlaması uyarınca kulübümüzün Medya ve İletişim Grubu Koordinatörlüğüne Bülent Ülgen, İletişim Direktörlüğüne Ertuğrul Akgündüz getirilmiştir.
Bülent Ülgen ile Ertuğrul Akgündüz’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: tgrthaber.com