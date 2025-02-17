Fernando Muslera hedefi gösterdi! AZ Alkmaar maçı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1 galip dönen Galatasaray'da maç sonu açıklamalarında birlik beraberlik mesajları yer alıyor.

AZ ALKMAAR MAÇI İÇİN TARAFTAR VURGUSU

Taraftarın desteğini isteyen Fernando Muslera,"Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri ayrıca tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz." dedi.



Maçı 2 golle kapatan Osimhen hakkında da konuşan tecrübeli kaleci, "Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz." açıklamasını yaptı.