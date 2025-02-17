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Editor
 | Burak Ayaydın

Fernando Muslera hedefi gösterdi! AZ Alkmaar maçı

Galatasaray'da Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası açıklamalar gelmeye devam ediyor. Kaptan Fernando Muslera, Galatasaray'ın zorlu galibiyetinden sonra önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Fernando Muslera hedefi gösterdi! AZ Alkmaar maçı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 23:12

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 2-1 galip dönen Galatasaray'da maç sonu açıklamalarında birlik beraberlik mesajları yer alıyor.

AZ ALKMAAR MAÇI İÇİN TARAFTAR VURGUSU

Taraftarın desteğini isteyen Fernando Muslera,"Rize zor bir deplasman. Bizim maçlarımıza çok iyi hazırlanıyorlar. İkinci yarı daha iyiydik. Bu büyük maçı da kazandık. Hafta sonu da büyük bir maç var. Yeni gelen isimleri ayrıca tebrik ederim, bize çok katkı sağladılar. Perşembe AZ Alkmaar maçında taraftarın desteğini bekliyoruz." dedi.

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Maçı 2 golle kapatan Osimhen hakkında da konuşan tecrübeli kaleci, "Taraftarımız çağırdıktan sonra maskeyi takmak istedim. Victor Osimhen maçı bırakmıyor, elinden geleni yapıyor. Galibiyeti getiren golleri attı, ikinci yarı kendimizi bulmamızı sağladı. Hepimiz ona müteşekkiriz." açıklamasını yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular

TECRÜBELİ ELDİVEN FERNANDO MUSLERA KAÇ YAŞINDA?
Uruguaylı file bekçisi 38 yaşında ve sezon sonunda Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eriyor.

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#Spor
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