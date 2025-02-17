Victor Osimhen'den Fernando Muslera açıklaması!

Galatasaray zorlu Çaykur Rizespor deplasmanını 2-1 ile geçerken maç sonunda Victor Osimhen'den açıklamalar geldi.

"FERNANDO MUSLERA BÜYÜK İNSAN"

Kritik maçta Galatasaray adına iki gol atan ve galibiyeti getiren Osimhen, "Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz." dedi. Ayrıca Fernando Muslera ile ilgili de konuşan Nijeryalı hücumcu, "Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük payı vardı. Sesi kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir." açıklamasını yaptı.