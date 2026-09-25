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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:03

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi! PFDK sevkinin sebebi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların Trabzonspor maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkedildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi! PFDK sevkinin sebebi açıklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:03

'de 6. haftanın ardından Profesyonel Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevkler belli oldu. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

OKAN BURUK, PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre, - karşılaşmasındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Trabzonspor disipline gönderildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da müsabaka sonrası futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'ın, "çirkin ve kötü tezahürat"; Okan Buruk'un ise aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 20 Eylül'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, PFDK'ye sevk edildi! PFDK sevkinin sebebi açıklandı

Sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu da aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

DİĞER PFDK SEVKLERİ DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Eyüpspor karşılaşmasındaki "çirkin ve kötü tezahürat", antrenörü Dirk Kuyt ise aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Beşiktaş ise Amed Sportif Faaliyetler maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" maddeleri uyarınca disipline yollandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Amed Sportif Faaliyetler, başkanı Başkanı Nahit Eren ve teknik direktörü Besnik Hasi, Arca Çorum Fk ile başkanı Savaş Balçık da çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.

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#galatasaray
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#türkiye futbol federasyonu
#profesyonel futbol disiplin kurulu
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