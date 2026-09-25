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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:18

Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, kritik mücadeleden 4-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrılarak milli araya moralsiz girdi. Camiada ve taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı oluşturan bu skordan sonra teknik direktör Okan Buruk düğmeye bastı. Milli maç arasını takımı toparlamak ve hataları gidermek adına bir fırsat olarak gören tecrübeli çalıştırıcı, özellikle savunma kurgusunu sil baştan değiştirecek radikal kararlar aldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 15:18

Bu sezona arka alanda yaşanan aksaklıklarla başlayan sarı-kırmızılılar, dönemindeki en kötü ikinci lig başlangıçlarından birine imza attı. Ligde geride kalan 6 karşılaşmada kalesinde tam 10 gol gören Cimbom’da, üst üste gelen sakatlıklar ve oyuncuların bireysel formsuzlukları bu tabloyu doğrudan tetikledi. 

Savunma hattındaki bu zafiyeti çözmekte kararlı olan Buruk, çareyi takımın tecrübeli ismi ’da buldu.

Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı

YENİ ADRES DEFANSIN GÖBEĞİ: LEMİNA GERİ DÖNÜYOR

Daha önce Başakşehir mücadelesinde stoper mevkiinde görev alan ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gabonlu futbolcu, milli ara sonrası bu bölgenin asıl sahibi olacak. 

Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı

Başarılı teknik adam, orta alandaki düzeni ve ikilisiyle korumayı planlarken, defanstaki aksaklıkları ise Lemina’nın tecrübesi ve hamle gücüyle aşmayı hedefliyor.

Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı

Milli ara boyunca sakatlık sürecini tamamen atlatması öngörülen deneyimli oyuncunun, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı

YEDEK KULÜBESİNDE SÜRPRİZ DEĞİŞİMLER YOLDA

Teknik heyetin planlamasına göre Mario Lemina’nın savunma hattına geçişiyle birlikte ilk etapta kulübeye çekilecek. Ancak takımdaki forma rekabetini artırmayı hedefleyen Okan Buruk’un, son dönemdeki formsuz grafiğiyle dikkat çeken Davinson Sanchez’i de zaman zaman dinlendirerek Lemina’yı bu bölgede görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı
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ETİKETLER
#okan buruk
#Lucas Torreira
#Abdülkerim Bardakcı
#Futbol
#gabriel sara
#Mario Lemina
#Spor
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