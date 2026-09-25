Trabzonspor hezimeti sonrası fatura kesildi! Okan Buruk'tan neşter: Sürpriz Lemina kararı

Bu sezona arka alanda yaşanan aksaklıklarla başlayan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk dönemindeki en kötü ikinci lig başlangıçlarından birine imza attı. Ligde geride kalan 6 karşılaşmada kalesinde tam 10 gol gören Cimbom’da, üst üste gelen sakatlıklar ve oyuncuların bireysel formsuzlukları bu tabloyu doğrudan tetikledi.

Savunma hattındaki bu zafiyeti çözmekte kararlı olan Buruk, çareyi takımın tecrübeli ismi Mario Lemina’da buldu.

YENİ ADRES DEFANSIN GÖBEĞİ: LEMİNA GERİ DÖNÜYOR

Daha önce Başakşehir mücadelesinde stoper mevkiinde görev alan ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gabonlu futbolcu, milli ara sonrası bu bölgenin asıl sahibi olacak.

Başarılı teknik adam, orta alandaki düzeni Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisiyle korumayı planlarken, defanstaki aksaklıkları ise Lemina’nın tecrübesi ve hamle gücüyle aşmayı hedefliyor.

Milli ara boyunca sakatlık sürecini tamamen atlatması öngörülen deneyimli oyuncunun, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.

YEDEK KULÜBESİNDE SÜRPRİZ DEĞİŞİMLER YOLDA

Teknik heyetin planlamasına göre Mario Lemina’nın savunma hattına geçişiyle birlikte ilk etapta Abdülkerim Bardakcı kulübeye çekilecek. Ancak takımdaki forma rekabetini artırmayı hedefleyen Okan Buruk’un, son dönemdeki formsuz grafiğiyle dikkat çeken Davinson Sanchez’i de zaman zaman dinlendirerek Lemina’yı bu bölgede görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.