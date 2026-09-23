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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:38

Galatasaray'da seçim rüzgarı: Dursun Özbek sonrası 5 aday ortaya çıktı!

Süper Lig devi Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından patlak veren iç krizler, yönetimi ve camiayı hareketlendirdi. 2028'deki olağan seçim için kollar şimdiden sıvanırken, kulislerde öne çıkan 5 güçlü isim taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da seçim rüzgarı: Dursun Özbek sonrası 5 aday ortaya çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:38

'da son 4 sezonda kazanılan üst üste şampiyonluklarla tahtını sağlamlaştıran ve ekibi, son günlerde kulüp içinde üst üste yaşanan krizlerle zorlu bir sınav veriyor. 

Galatasaray'da seçim rüzgarı: Dursun Özbek sonrası 5 aday ortaya çıktı!

Yönetimin sergilediği tablo sonrası harekete geçen sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri, olası bir erken seçim riskini de masaya yatırarak geleceğin haritasını çizmeye başladı.

Galatasaray'da seçim rüzgarı: Dursun Özbek sonrası 5 aday ortaya çıktı!

SANDIK BEKLENENDEN ERKEN KURULABİLİR

Takvimler normal şartlarda 2028 yılındaki seçimi gösterse de yaşanan çalkantılı süreç, sandığın beklenenden daha erken kurulabileceği algısını güçlendirdi. Camianın ağır topları, Özbek sonrası dönemde yönetime talip olabilecek ve kulübü toparlayacak muhtemel başkan adaylarını şimdiden belirledi.

Galatasaray'da seçim rüzgarı: Dursun Özbek sonrası 5 aday ortaya çıktı!

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN 5 MUHTEMEL ADAY

Kulise sızan bilgilere göre sarı-kırmızılı camiada öne çıkan ve etrafında birleşilmeye başlanan o isimler şöyle:

  • Abdurrahim Albayrak: Sarı-kırmızılı taraftarların ve camianın en popüler figürlerinden biri olan Albayrak, kriz anlarında refleks gösteren yapısıyla listede ilk sıralarda.
  • Eşref Hamamcıoğlu: Geçmiş seçimlerde kıl payı yarış kaybeden, kulübün mali ve idari yapısını yakından tanıyan tecrübeli isim yeniden radarda.
  • Kaan Kançal: Mustafa Cengiz döneminde sergilediği mali disiplin ve akılcı hamlelerle tanınan Kançal, yeni dönemin en güçlü profil adayları arasında gösteriliyor.
  • Faruk Süren: Efsane başkan, camiadaki ağırlığı ve toparlayıcı kimliğiyle adaylık senaryolarının her zaman en üst seviyesinde yer alıyor.
  • Ali Dürüst: Kulübün her zorlu virajında sorumluluk alan akil isimlerden Dürüst de olası bir seçim hamlesinde camiayı konsolide edecek figürlerden biri olarak görülüyor.
Galatasaray'da seçim rüzgarı: Dursun Özbek sonrası 5 aday ortaya çıktı!
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ETİKETLER
#galatasaray
#Futbol
#dursun özbek
#eşref hamamcıoğlu
#Abdurrahim Albayrak
#Faruk Süren
#Spor
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