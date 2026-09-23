Galatasaray'da seçim rüzgarı: Dursun Özbek sonrası 5 aday ortaya çıktı!

Galatasaray'da son 4 sezonda kazanılan üst üste şampiyonluklarla tahtını sağlamlaştıran Dursun Özbek ve ekibi, son günlerde kulüp içinde üst üste yaşanan krizlerle zorlu bir sınav veriyor.

Yönetimin sergilediği tablo sonrası harekete geçen sarı-kırmızılı camianın önde gelen isimleri, olası bir erken seçim riskini de masaya yatırarak geleceğin haritasını çizmeye başladı.

SANDIK BEKLENENDEN ERKEN KURULABİLİR

Takvimler normal şartlarda 2028 yılındaki seçimi gösterse de yaşanan çalkantılı süreç, sandığın beklenenden daha erken kurulabileceği algısını güçlendirdi. Camianın ağır topları, Özbek sonrası dönemde yönetime talip olabilecek ve kulübü toparlayacak muhtemel başkan adaylarını şimdiden belirledi.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN 5 MUHTEMEL ADAY

Kulise sızan bilgilere göre sarı-kırmızılı camiada öne çıkan ve etrafında birleşilmeye başlanan o isimler şöyle: