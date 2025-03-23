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Editor
 | Burak Ayaydın

Igor Tudor imzayı attı göreve başladı!

Juventus'ta beklenen oldu ve Thiago Motta ile yollar ayrıldı. İtalyan devi, Thiago Motta'nın ardından Igor Tudor döneminin başladığını resmen açıkladı.

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Igor Tudor imzayı attı göreve başladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 20:13

Juventus kötü gidişatın faturasını kesti ve Thiago Motta ile yollarını ayırdı. Uzun zamandır beklenen durum gerçekleşirken, diğer yandan da bir dönem Galatasaray'ın da hocalığını yapan Igor Tudor göreve geldi. İtalyan devi, yeni hocası için bir açıklama metni yayınladı.

JUVENTUS'TAN IGOR TUDOR AÇIKLAMASI

"Erkekler A Takımı'nın yeni teknik direktörü Igor Tudor oldu. Hoş geldin Igor. Thiago Motta ve tüm ekibine gösterdikleri profesyonellik birlikte, tutku barındıran bir özveriyle çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."

Igor Tudor - Teknik Direktör Profili | AKŞAM

JUVENTUS KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Thiago Motta ile yollarını ayıran İtalyan devinde işler yolunda gitmiyor. Juventus, 29 haftası geride kalan Serie A'da topladığı 52 puanla 5. sırada yer alıyor.

https://x.com/juventusfc/status/1903839782083715092

Sıkça Sorulan Sorular

TUDOR EN SON KİMİ ÇALIŞTIRMIŞTI?
Son olarak Lazio'yu çalıştıran Igor Tudor, 11 maçta 1.91 puan ortalaması tutturmuştu.
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#galatasaray
#juventus
#Igor Tudor
#ıgor tudor
#Spor
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