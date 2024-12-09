09 Aralık 2024 20:39 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 20:45

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan İtalyan golcü Ciro Immobile'den kötü haber geldi.

Beşiktaş​'ta Fenerbahçe​ derbisinde sakatlanan oyundan çıkan İtalyan golcü futbolcu Ciro Immobile​'nin son durumu belli oldu. İtalyan golcünün uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile’nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

34 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada süre aldı. Ciro Immobile, bu müsabakalarda 13 gol sevinci yaşadı.