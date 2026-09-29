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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:58

Mancini stattan çıkarken tek bir kelime söyledi, bütün sosyal medya o cümleye kilitlendi!

UEFA Uluslar Ligi’nde A Milli Takım’ı mağlup eden İtalya’da Teknik Direktör Roberto Mancini, maç sonu stattan ayrılırken kurduğu tek kelimelik cümleyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Mancini stattan çıkarken tek bir kelime söyledi, bütün sosyal medya o cümleye kilitlendi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 10:58

mücadelesinde A Milli Takımımız, Bursa'da konuk ettiği ’ya 4-1’lik skorla mağlup oldu. Sahadaki farklı galibiyetin ardından karşılaşmaya damga vuran asıl olay ise maçın bitimiyle birlikte yaşandı.

Mancini stattan çıkarken tek bir kelime söyledi, bütün sosyal medya o cümleye kilitlendi!

KORİDORDA BASIN MENSUPLARINA SESLENDİ

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü , mücadelenin ardından stattan ayrılmak üzere soyunma odası koridorunda ilerlediği sırada dikkat çeken bir harekete imza attı. İtalyan çalıştırıcı, koridorda kendisini takip eden basın mensuplarına doğru bakarak "Cimbombom" ifadesini kullandı.

Mancini stattan çıkarken tek bir kelime söyledi, bütün sosyal medya o cümleye kilitlendi!

SOSYAL MEDYADA GECENİN OLAYI OLDU

Kameralara anbean yansıyan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ve paylaşılan içerikleri arasına girdi. Deneyimli teknik adamın bu beklenmedik çıkışı, özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük bir ilgi ve sempatiyle karşılandı.

Mancini stattan çıkarken tek bir kelime söyledi, bütün sosyal medya o cümleye kilitlendi!
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#galatasaray
#İtalya
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#roberto mancini
#Spor
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