Mancini stattan çıkarken tek bir kelime söyledi, bütün sosyal medya o cümleye kilitlendi!

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da konuk ettiği İtalya’ya 4-1’lik skorla mağlup oldu. Sahadaki farklı galibiyetin ardından karşılaşmaya damga vuran asıl olay ise maçın bitimiyle birlikte yaşandı.

KORİDORDA BASIN MENSUPLARINA SESLENDİ

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, mücadelenin ardından stattan ayrılmak üzere soyunma odası koridorunda ilerlediği sırada dikkat çeken bir harekete imza attı. İtalyan çalıştırıcı, koridorda kendisini takip eden basın mensuplarına doğru bakarak "Cimbombom" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GECENİN OLAYI OLDU

Kameralara anbean yansıyan bu anlar, kısa sürede sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ve paylaşılan içerikleri arasına girdi. Deneyimli teknik adamın bu beklenmedik çıkışı, özellikle Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük bir ilgi ve sempatiyle karşılandı.