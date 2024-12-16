Ousseynou Ba, Edin Dzeko'dan özür diledi!

16 Aralık 2024 00:19 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 00:21

Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Edin Dzeko'ya yaptığı faul pozisyonu için özür diledi.

Başakşehir​'in Fenerbahçe​'ye 3-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan Ousseynou Ba'dan bir özür paylaşımı geldi.

Ba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko​, takım arkadaşları ve Başakşehir camiasından özür diledi.

Ousseynou Ba paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum.

Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum.

Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir Camiası'ndan özür dilerim."