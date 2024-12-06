Son dakika | TFF açıkladı! Fenerbahçe Türkiye Kupasına katılmayacak

06 Aralık 2024 20:47 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 20:49

Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig takımı Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasına katılmayacağını açıkladı.

Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASINDA YER ALMAYACAK

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda '2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz' denilmiştir. Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.