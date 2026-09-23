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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:04

Türk futbolunda bir devrin sonu: Süper Lig ve Avrupa’da Fırtınalar estiren kulüp amatör lige düştü!

Süper Lig’den UEFA Avrupa Ligi’ne uzanan başarı dolu yılların ardından büyük bir finansal ve idari çöküş yaşayan Yeni Malatyaspor, profesyonel liglere veda etti. Nesine 3. Lig 3. Grup'ta yer aldığı maçlara üst üste çıkmayan sarı-siyahlı ekip, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararıyla amatör lige düşürüldü.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Türk futbolunda bir devrin sonu: Süper Lig ve Avrupa’da Fırtınalar estiren kulüp amatör lige düştü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:04

futbolunun en önemli temsilcilerinden ’un 1986 yılında amatör kümede başlayan ve Türk futbolunun en üst kademelerine kadar uzanan 19 yıllık profesyonel lig serüveni resmi olarak bitti. Son dönemde yaşadığı mali krizler ve tesis/kadro yetersizlikleri nedeniyle sahaya kadro çıkaramayan Doğu Anadolu temsilcisi, lige katılamayınca federasyon engeline takıldı.

Türk futbolunda bir devrin sonu: Süper Lig ve Avrupa’da Fırtınalar estiren kulüp amatör lige düştü!

ÜST ÜSTE İKİ MAÇA ÇIKMADI, FATURA KESİLDİ

Bu sezon Nesine 3. Lig 3. Grup’ta mücadele etmesi beklenen Yeni Malatyaspor, organizasyonel sıkıntıları aşamayarak ilk haftadaki Karaman FK ve ikinci haftadaki Ejderoğlu Kırşehir FK müsabakalarında sahada yer alamadı.

Türk futbolunda bir devrin sonu: Süper Lig ve Avrupa’da Fırtınalar estiren kulüp amatör lige düştü!

Aynı sezonda iki defa maça çıkmama kuralını ihlal eden Doğu ekibi için PFDK toplanarak nihai kararını verdi. talimatları gereği alt lige düşürülmesine hükmedilen kulübün profesyonel lig lisansı iptal edilerek amatör kümeye geriletilmesine karar verildi. Kararın kesinleşmesi kentte derin bir üzüntüye sebep oldu.

3. LİG'DEN AVRUPA KUPALARINA UZANAN PERİ MASALI

1986'daki kuruluşunun ardından uzun yıllar alt liglerde mücadele eden Yeni Malatyaspor, profesyonel lig basamaklarını hızla tırmandı:

  • 2006-2007: 3. Lig’e adım atarak profesyonel lig yürüyüşünü başlattı.
  • 2009-2010: TFF 2. Lig’e yükseldi.
  • 2014-2015: 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olarak 1. Lig vizesi aldı.
  • 2016-2017: 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

SÜPER LİG’DE 5 SEZON VE TARİHİ BAŞARILAR

Sarı-siyahlılar, devlerin arasında geçirdiği 5 sezonda unutulmaz anlar yaşadı. Süper Lig'deki ilk yılı olan 2017-2018 sezonunu 10. sırada tamamlayan Malatya temsilcisi, tavan noktasını ise 2018-2019 sezonunda gördü. Ligi 5. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası’nı Galatasaray’ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi bileti alan Yeni Malatyaspor, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme gururunu yaşadı. Avrupa serüveninde 3. eleme turuna kadar yükselen takım, bu aşamada turnuvaya veda etti.

Türk futbolunda bir devrin sonu: Süper Lig ve Avrupa’da Fırtınalar estiren kulüp amatör lige düştü!

ÇÖKÜŞ DEPREM VE EKONOMİK SIKINTILARLA BAŞLADI

Covid-19 salgınının yaşandığı 2019-2020 sezonunu 16. sırada bitiren ancak küme düşmenin kaldırılmasıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonunda lig sonuncusu olarak Süper Lig’e veda etti.

Ardından başlayan alt lig serüveninde çöküş hızlandı:

  • 2022-2023 Sezonu: 1. Lig'de 16 puanla son sıradayken 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme hakkını kullandı.
  • 2023-2024 Sezonu: Hakları saklı kalmak kaydıyla ligde yer almadı.
  • 2024-2025 Sezonu: 1. Lig'e geri dönen ancak büyük ekonomik krizlerle boğuşan ekip, sezonu puansız tamamlayıp düştü.
  • 2. Lig Süreci: Altyapı oyuncularıyla mücadele etmeye çalışan kulüp, 13. haftada Adanaspor deplasmanına çıkmayarak 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası aldı. 14. haftadaki Isparta 32 Spor maçına ise yeterli kadro çıkaramadı. PFDK'nin devam eden süreçteki hükmen mağlubiyet kararlarıyla takım 3. Lig'e geriledi.
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ETİKETLER
#malatya
#TFF
#Futbol
#yeni malatyaspor
#Karaman Fk
#Kırşehir Fk
#Spor
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