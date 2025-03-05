Türkiye ve Almanya karşı karşıya! Gurbetçi yetenek için TFF harekete geçti

Mert Kömür için hem Türkiye hem de Almanya yetkilileri harekete geçti. Augsburg forması giyen Mert Kömür, Türkiye Futbol Federasyonu ve Almanya Futbol Federasyonu tarafından mercek altına alındı.

Mert Kömür için Türkiye ve Almanya'da milli takım seferberliği yaşanıyor. Halihazırda Almanya U20'de oynayan yetenekli genç, aynı zamanda Augsburg'un da 10 numarası.

MERT KÖMÜR İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Şu ana kadar Almanya U20'de 6 maça çıkan ve 2 gol atan genç yetenek için A Milli olma zamanı yaklaştı. Futbolcuyu yakından takip eden TFF yetkilileri, Bild'in haberine göre Mert Kömür'ü Türkiye'ye kazandırmak istiyorlar! Aynı şekilde Almanya'nın da peşinde olduğu süreç, gurbetçi yıldızın kararına göre şekillenecek.