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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:26

Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı! Ayrılığın sebebini duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK ile yolları ayrılan teknik direktör Uğur Uçar, veda mesajı yayımladı. Bazı vedaların başarısızlıkların ardından, bazılarının ise tarih yazdıktan sonra geldiğini belirten Uçar, "Süper Lig'de ilk 6 maçta topladığımız 7 puanla mücadelemizi sürdürürken fikir ayrılıkları nedeniyle görevim sona erdi. Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı! Ayrılığın sebebini duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:26

'de 6 haftanın ardından topladığı 7 puanla 11. sırada bulunan 'de teknik direktör Uğur Uçar ile yolların ayrıldığı bildirilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Uğur Uçar'a kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı! Ayrılığın sebebini duyurdu

FK'de Uğur Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaşma sağlandığı bildirilmişti. Kulübün açıklamasında, "Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz." denilmişti.

UĞUR UÇAR, AYRILIĞIN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Çorum FK ile yolları ayrılan teknik direktör Uğur Uçar, veda mesajı yayımladı. Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, bazı vedaların başarısızlıkların ardından, bazılarının ise tarih yazdıktan sonra geldiğini belirtti.

Uğur Uçar'dan Çorum FK'ye veda mesajı! Ayrılığın sebebini duyurdu

İnanmadığı hiçbir işe girmediğini aktaran Uğur Uçar, "17 Şubat'taki ilk günümde oyuncularıma, 'Biz Süper Lig'e çıkacağız' demiştim. Çorum'un hayallerini, çocukların rüyalarını ve bu şehre gönül verenlerin yıllardır süren hasretini kendi hayalimiz bildik. Şampiyon olduk ve Çorum'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdık. Genç bir teknik direktör olarak bugüne kadar öğrendiğim ve inandığım doğrulardan vazgeçmeden, her zaman daha iyisini nasıl yapabileceğimi düşünerek ve daha çok çalışarak gelişmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çorum FK'deki görevinin sona erdiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

"21 yeni oyuncunun katıldığı takımımızla Süper Lig'de ilk 6 maçta topladığımız 7 puanla mücadelemizi sürdürürken fikir ayrılıkları nedeniyle görevim sona erdi. Bir teknik direktör için şampiyonluklar ve kupalar çok kıymetlidir ama bir şehrin gönlünde yer edinebilmek hepsinden değerlidir. Beni kendi evladı gibi bağrına basan Çorum halkına, büyük Çorum taraftarına, başkanımız Savaş Balçık Bey'e, futbolcularıma, teknik ekibime ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

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#çorum
#Futbol
#trendyol süper lig
#burak yılmaz
#Uğur Uçar
#Arca Çorum Fk
#Spor
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