Avrupa'dan uzay yarışında yeni adım: Ariane 6 ilk kez fırlatıldı

10 Temmuz 2024 05:16 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 05:57

Türksat 6A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9 oldu

Türksat 6A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9 oldu

Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın yeni Ariane 6 roketi Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan uzaya fırlatıldı.

ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, 56 metre uzunluğundaki Ariane 6'nın ilk uçuşunu değerlendirdi. Aschbacher, tamamen yeni bir roketin her zaman fırlatılmadığını ifade ederek, bir roketin ilk uçuşu için binlerce insanın yıllarca çalışması gerektiğine dikkati çekti.

Avrupa'nın yeni nesil Ariane roketinin başarıyla fırlatıldığını belirten Aschbacher, Avrupa'nın uzaya erişiminin yeniden sağlandığı bu tarihi ana tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Ariane 6'dan önce görevde olan Ariane 5 roketi, 5 Temmuz 2023'te son uçuşunu yapmıştı. 1996-2023 arasında faaliyet gösteren Ariane 5, yaptığı 117 görev sırasında 197 uyduyu yörüngeye yerleştirmişti.

İKİNCİ BİR UÇUŞ DÜZENLEME YOLUNDA

Aschbacher, ajansın yıl sonuna kadar ikinci bir uçuş düzenleme yolunda olduğunu söyledi.

4 MİLYAR EUROLUK MALİYET

Ariane 6, Airbus AIR.PA ve Safran SAF.PA tarafından ortaklaşa sahip olunan ArianeGroup tarafından yaklaşık 4 milyar euroluk bir maliyetle geliştirildi.

İlk lansmanı başlangıçta 2020'de planlanmıştı, ancak defalarca ertelendi.

Ajans, bir yıldan fazla bir süre önce görevdeki Ariane 5 roketini emekliye ayırdığından beri, Avrupa'nın kendi uydularını uzaya göndermek için bağımsız bir yolu yoktu.

ESA'nın geçici uzay taşımacılığı direktörü Toni Tolker-Nielsen, "Ariane 6, Avrupa'nın uzay hedefleri için temel önem taşımaktadır. Bu, kurumsal ve hükümet görevleri için uzaya egemen erişimle ilgilidir... ve bu ihtiyaç, jeopolitik durum göz önüne alındığında daha da vurgulanmıştır." dedi.