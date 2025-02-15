Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram, yorumlar için beğenmeme seçeneğini test ediyor

Instagram, yorumlara özel bir "beğenmeme" butonunu test etmeye başladı. Kullanıcılar, bir yorumu alakasız veya rahatsız edici bulduklarında bu botunu kullanabilecek. Ancak beğenilmeyen yorumları başkaları görmeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Instagram, yorumlar için beğenmeme seçeneğini test ediyor
KAYNAK:
TechCrunch
|
GİRİŞ:
15.02.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
15.02.2025
saat ikonu 09:26

Instagram, kullanıcıların bir yorumu beğenmediklerini veya alakasız bulduklarını belirtebilecekleri yeni bir "beğenmeme" butonunu test etmeye başladı. Şirket, bu özelliğin sınırlı sayıda kullanıcıyla denendiğini ve ilerleyen süreçte yorum sıralamasına etki edebileceğini duyurdu.

BEĞENMEDİĞİNİZİ BAŞKALARI GÖREMEYECEK

Instagram Başkanı Adam Mosseri, Threads üzerinden yaptığı açıklamada, bu yeni butonun kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmeye yönelik bir test olduğunu belirtirken, "Bu bir test, beğenmeme sayısı gözükmeyecek ve düğmeye dokunup dokunmadığınızı kimse bilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi Instagram'ın böyle bir özelliği test ettiğini duyurmuştu ve artık şirket bunu resmileştirdi. Meta, bu testin yorum bölümünün kalitesini artırmaya katkıda bulunmak için yapıldığını söyledi.

Bir şirket sözcüsü, "İnsanların Instagram deneyimlerini ve uygulamada gördüklerini daha iyi kontrol etmelerine yardımcı olacak yollar üzerinde çalışıyoruz. Reels veya akış gönderisindeki her yorumun yanında, insanların söz konusu yorum hakkında iyi hissetmediklerini veya alakalı bulmadıklarını özel olarak belirtmeleri için yeni bir düğmeyi test ediyoruz" diye konuştu.

Bu yeni özellik, Reddit'in uzun süredir kullandığı olumsuz oylama sistemine benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak Instagram'ın, bu oyları yorum sıralamasında ne derece etkili kullanacağı henüz net değil.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meta binlerce çalışanını işten çıkaracak
Meta, yapay zekaya servet akıtıyor: 2025'te harcayacağı para dudak uçuklattı

Sıkça Sorulan Sorular

Instagram beğenmeme butonu nasıl çalışacak?
Kullanıcılar, yorumların yanında yer alacak yeni bir düğmeye basarak o yorumu beğenmediklerini özel olarak belirtebilecekler. Bu geri bildirim yalnızca Instagram tarafından görülecek.
ETİKETLER
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.