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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:44

Samsung’dan şaşırtan karar: Artık kutudan şarj kablosu bile çıkmıyor

Samsung, Galaxy A07s ve Galaxy A08 modellerinin kutularından USB-C kablosunu kaldırdı. Kullanıcıların telefonu şarj edebilmek için kablo ve adaptörü ayrıca temin etmesi gerekiyor.

Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Samsung’dan şaşırtan karar: Artık kutudan şarj kablosu bile çıkmıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:44

, giriş seviyesi akıllı telefonları Galaxy A07s ve Galaxy A08'in kutularından USB-C kablosunu kaldırdı. Artık kullanıcıların telefonu kutudan çıkardıktan sonra şarj edebilmek için hem adaptöre hem de uygun bir kabloya ayrıca sahip olması gerekiyor.

SAMSUNG USB-C KABLOSUNU DA KALDIRDI

YouTuber Izzi Boye tarafından yayınlanan Galaxy A08 incelemesine göre telefonun kutusundan yalnızca cihaz, hızlı başlangıç kılavuzu ve SIM kart çıkarma iğnesi çıkıyor. Samsung kutuya herhangi bir USB-C kablosu veya şarj adaptörü koymamış.

Samsung’dan şaşırtan karar: Artık kutudan şarj kablosu bile çıkmıyor

Samsung daha önce Galaxy S21 serisiyle birlikte şarj adaptörünü kutudan kaldırmıştı. Ancak USB-C kablosu telefon kutularında yer almaya devam ediyordu. Standart Galaxy A07 modelinin hâlâ USB-C kablosuyla gönderilmesi nedeniyle Galaxy A07s ve Galaxy A08, şirketin hem şarj adaptörünü hem de kabloyu kutudan çıkardığı ilk bütçe odaklı telefonları arasında yer alıyor.

Samsung'un yeni giriş seviyesi 4G telefonlarından Galaxy A08, temel 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonuyla yaklaşık 115 dolar fiyat etiketi taşıyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanlı seçenek ise yurt dışında 135 dolara satılıyor.

Samsung’dan şaşırtan karar: Artık kutudan şarj kablosu bile çıkmıyor

MediaTek Helio G99+ yonga setinden güç alan telefonda, Samsung’un LPDDR4X üretimini azaltmaya başlamasıyla birlikte LPDDR5X RAM kullanılıyor. Galaxy A08 ayrıca 6,7 inç HD+ LCD ekran, 6.000 mAh batarya ve 25W kablolu şarj desteği sunuyor. Cihaz IP64 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı da koruma sağlıyor.

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ETİKETLER
#samsung
#Galaxy A07s
#Galaxy A08
#Usb-c Kablosu
#Mediatek Helio G99+
#Teknoloji
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